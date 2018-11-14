Матушка из Инстаграма готовит крем-суп, сидит на детоксе и советует, как решать семейные трудности

пишет Комсрмолка. У отца Владимира и Ксении четверо детей. Но матушка успевает и за детьми смотреть, и реализовывать себя. У отца Владимира и Ксении четверо детей. Но матушка успевает и за детьми смотреть, и реализовывать себя,Комсрмолка. У отца Владимира и Ксении четверо детей. Но матушка успевает и за детьми смотреть, и реализовывать себя.

30-летняя матушка Ксения Коляда из деревни Жировичи завела свои странички в Инстаграме и Фейсбуке, где делится рецептами домашней еды, поддерживает движение Slow Food и просто рассказывает о жизни жены священника, матери четырех детей и руководительницы местного женского клуба





«У мирян много стереотипов о нас»





- Проходите, будем обедать, вы же с дороги! - встречает нас с улыбкой Ксения. Многодетная семья живет в кирпичном двухэтажном доме неподалеку от монастыря. Сюда они переехали недавно - ремонт в разгаре. Пока еще неясно, как будет выглядеть дом, но матушка остановилась на стиле лофт.





К обеду домой приехал отец Владимир с младшим сыном Ваней, которого только забрал из садика.





- Вы знаете, я бывал во многих святых местах, но только в Жировичах ощущаю настоящее умиротворение, - признается отец Владимир и приглашает нас после беседы с женой на экскурсию по монастырю. Старший сын, девятилетний Самсон, еще в школе, а семилетняя Глафира дома из-за простуды и заодно присматривает за младшей Машенькой… Матушка уже сварила борщ, на плите жарятся драники с тыквой, а на столе - домашняя колбаса.





- Я приехала в Жировичи из Минска учиться в семинарии, поначалу скучала по столице, но здесь очень благодатная атмосфера - лучше места для жизни не найти! Проблемы - сразу к храму, и на сердце отлегло. Во время учебы познакомилась со своим будущим мужем, и мы оба решили остаться в Жировичах. Я выросла в семье священника, стать матушкой для меня было чем-то естественным, - ставит на стол румяные драники Ксения. - Вот у мирян много стереотипов о нас. А мы обычные люди. В свободное время могу залипнуть, как говорят, в соцсетях - почитать православные и светские новости… На своей страничке в Инстаграм люблю делиться фото еды. Участвую в белорусском движении в #ўсёсваё, которое поддерживает мировое движение Slow Food, оберегает традиции национальной и религиозной кухни. Недавно проходила мировая неделя Slow Food, я каждый день выкладывала фото с блюдами, приготовленными из домашних продуктов.









В большой дом семья переехала недавно - все силы брошены на ремонт.





В интернете матушка бывает в перерывах между школой, садом и тихим часом - с четвертым ребенком, признается Ксения, на себя остается не так много времени. Тем более она руководит женским православным клубом и помогает мужу с делами прихода, а также с организацией «Жировичского феста», который проходит каждый год 20 мая.





- Женский клуб - моя отдушина: мы обсуждаем разные темы, к нам с лекциями приезжают психологи, опытные священники и фуд-коучи, можем устроить мастер-класс по вязанию ковриков или лепке сибирских пельменей.





На кухню забегают Глаша с Ваней. «Поиграем в UNO?» - уткнулся в плечо маме младший Ваня, а Глаша встала у плиты, наблюдая, как варится кофе.





- Она хорошо варит кофе, - улыбается Ксения. – Помимо женского клуба, я состою в группе ВКонтакте «Матушки-онлайн», там 800 матушек со всего мира. Мы делимся опытом, советами, проблемами. Матушка – это своего рода профессия, которая объединяет в себе много профессий. Например, чтобы организовать престольный праздник, нужно быть флористом, поваром, певцом и организатором мероприятий. Поэтому даже не переживаю, что где-то себя не реализовала. Жизнь кипит!





- А какие проблемы обсуждаете в этой группе?





- Воспитание детей, приходские вопросы, или, например, что делать, если трудности с мужем… Священник не может развестись - он утратит сан. Если у него нет другого образования, он теряет все. Вот и приходится смиряться, терпеть жену, учиться прощать.





«Понимание, что развода не будет - чудное средство от конфликтов»





- И как вам удается поддерживать хорошие отношения с мужем?





- Понимание, что развода не будет - чудное средство! Нет такого: поругались, устали - разошлись. Мне кажется, в первую очередь нужно быть другом своему супругу, но это не исключает романтики. Если матушка вся в детях и в котлетах, она не сможет поддерживать нужный градус в отношениях. Дети вырастут и улетят, как аисты, а мы с мужем останемся на всю жизнь.





- Вы можете ослушаться батюшку?





- Бог дал нам полную свободу, но не всегда это будет полезно мне. Могу не слушать мужа, но это выйдет боком. Однажды я солгала мужу, сказав, что не сходила по важным делам, потому что был ливень. На самом деле был мелкий дождик, и мне было лень идти. А когда уже вышла, начался такой ливень, что промокла насквозь! Звоню мужу: «Отец Вова, прости, я все поняла!» (Смеется.) Мне кажется, что в серьезных вопросах лучше советоваться с мужчиной, потому что мои женские эмоции не дают адекватной картинки. Если женщина ангажирует ответственность мужчине, он становится стеной для этой женщины. Зачем такую гармоничную, выгодную схему искажать? Если женщина считает, что может все сама, она остается в гордости, но страдает внутри и не имеет счастья.









Понимание, что развода не будет - чудное средство от конфликтов, - считает матушка. Фото: Павел МАРТИНЧИК





- Ксения, что в финансовом плане может позволить себе семья священника?





- Доход священника зависит от его прихода. Если человек служит в Москве с приходом 1000 человек, он может купить дорогой джип. Ему даже могут его подарить в знак благодарности. Но считаю, что священник не может позволить себе шикарную машину. Нельзя так искушать людей! Моему отцу, как священнику, несколько раз дарили дорогие машины, которые ему нельзя было водить по статусу. Правда, одну он принял, но продал и купил квартиру для нашей семьи.





Приход у моего супруга в деревне Сеньковщина небольшой - каждому прихожанину радуемся. У отца Владимира нет оклада, как в городских храмах. Зимой людей почти нет, поэтому и финансов меньше. Но мы не жалуемся. Одеваемся в секонд-хэнде, продукты покупаем со скидками. Выезжали на Черное море всей семьей, но после покупки дома пока не можем себе позволить путешествовать. Как многодетная мать, я получаю 460 рублей от государства - у нас в деревне такую зарплату еще надо заработать... Но деревня - это всегда экономия на продуктах. Почти не покупаю овощи: многое дают прихожане, что-то выращиваем сами.





«Один из главных вопросов девушек - жить ли до брака с мужчиной?»





- В блогах в соцсетях сейчас можно найти совет на любой случай жизни. А с какими вопросами к вам обращаются?





- Пока больше обращаются местные жители. Вопросы разные, в том числе интимного характера: например, жить ли до брака с мужчиной? Мне это кажется заведомо нечестным: женщина не защищена и мужчина может сказать: «До свидания!» Когда женщина дает понять, что не может быть доступна до брака, мужчина быстрее принимает решение: хочет он быть с ней или нет. Я так считаю, но человек сам делает выбор…









Старший сын Самсон учится игре на гитаре. Фото: Павел МАРТИНЧИК





Да, есть физиологические потребности, но христианство помогает быть свободным от них. Пост, например, дается не для того, чтобы не есть мясо, а для того, чтобы потренировать себя в воздержании – я могу без этого жить. А у нас сегодня эра потребления - всего хочется. Интимные отношения распиарены. Часто говорю девушкам, что в браке нет такой красивой картинки, как в кино. А из-за агрессивного маркетинга они думают, что с ними что-то не так. Я тоже сейчас работаю над своими комплексами с психологом по Skype…





- Не перестаете удивлять! Вас мучают комплексы?





- Очень женские - беспокоит лишний вес. С каждой беременностью прибавляю 10 килограммов. Но понимаю, что еще сто лет назад были в моде пышные женские формы. Пытаюсь принять себя, но это тяжело сделать, когда в соцсетях навязывают красоту весом в 50 килограммов. В каком-то смысле дискриминация толстых есть.









- Психолог помогает?





- Продвижение есть! Но изменение мышления - медленный процесс, и мне сложно. Еда - быстрое средство получить удовольствие. И я себе честно призналась, что не очень-то хочу себя ограничивать. Изучала много информации о нарушениях пищевого поведения, экспериментировала, сидела на детоксе - очищала организм с помощью овощей и фруктов. Не сбрасываю все на генетику - меньше есть надо! Но хотелось бы сегодня принять себя такой, какая я есть, быть белорусской красавицей - воплощением материнства. Возможно, моя уверенность в себе тоже кому-то поможет…



