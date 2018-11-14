Кирилл Фастовский: Белорусские игроки сохраняют статус легионеров в КХЛ

Генеральный менеджер «Сибири», член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский заявил, что вопрос о статусе белорусов в КХЛ до сих пор не решен.

«Для того чтобы белорусы перестали быть легионерами, после приказа Минспорта должно быть внесено изменение в регламент КХЛ. Вещь формальная, но она необходима. Для этого нужно собирать Совет директоров. Это технический момент. Мы, когда подписывали Воробья, думали, что это решится быстрее, нас заверяли, что так и будет. Мы на него рассчитывали, как на не легионера», - цитирует Фастовского «Р-Спорт».