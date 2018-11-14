Курение в присутствии детей могут запретить









По ее словам, изменения о запрете курения на балконах жилых домов пока не внесены.





Сейчас в Беларуси запрещено курить в учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, объектах торговли и общественного питания, на всех видах вокзалов, в аэропортах, станциях метро и других местах.





По реультатам исследования 2016 года распространенность курения среди взрослого населения Беларуси составляет 29,6%. В 2001 году этот показатель был выше - 41,6%.