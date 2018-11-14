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Курение в присутствии детей могут запретить
В проекте антитабачного декрета предусматривается запрет курения на детских площадках и в салонах автомобилей при нахождении в них детей до 14 лет. Об этом рассказала главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Виктория Сперанская, сообщает
По ее словам, изменения о запрете курения на балконах жилых домов пока не внесены.
Сейчас в Беларуси запрещено курить в учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, объектах торговли и общественного питания, на всех видах вокзалов, в аэропортах, станциях метро и других местах.
По реультатам исследования 2016 года распространенность курения среди взрослого населения Беларуси составляет 29,6%. В 2001 году этот показатель был выше - 41,6%.
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В проекте антитабачного декрета предусматривается запрет курения на детских площадках и в салонах автомобилей при нахождении в них детей до 14 лет. Об этом...
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