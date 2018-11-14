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На «Слуцком агросервисе» сократили рабочий день и рабочую неделю. Что дальше?

15.11.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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С 1 октября работников «Слуцкого агросервиса» перевели на 4-дневную рабочую неделю и сократили продолжительность рабочего дня до 16.00. С чем это связано, ожидает ли предприятие банкротство, а работников — сокращение, «Кур'ер» уточнил у администрации предприятия.

На «Слуцком агросервисе» сократили рабочий день и рабочую неделю. Что дальше?
Фото: Алесь Достанко
Один из работников предприятия рассказал, что слышал о предстоящих сокращениях, «вроде бы 53 человека», что некоторым предлагают перейти на другое рабочее место или работать по другой специальности. «Кто-то уходит на предложенные места, а кто-то увольняется сам», — сказал он.

Кроме того, сотрудники обсуждают, что от «Агросервиса» отсоединяют подсобный сельхозфилиал (деревни Гольчичи, Омговичи, Новинки), «Гостиный двор» и столовую № 5.

«О закрытии „Агросервиса“ говорить, наверное, рано. Люди надеются, что не закроют», — добавил собеседник.

По его мнению, большинство работающих собираются ждать, что будет дальше: «Нет смысла срываться, может, что и наладится».

СПРАВКА. Сейчас ОАО «Слуцкий агросервис» оказывает услуги по ремонту сельхозтехники, изготовлению прицепов, культиваторов. Непосредственно на нём трудится 184 человека. Также в состав акционерного общества входят: филиал подсобного сельского хозяйства (там работает 280 человек), филиал «Гостиный двор» (работает 45 человек; в его составе столовая № 5, торговые объекты и до недавнего времени ресторан «Вежа»).

«О банкротстве речи не идёт»

Анатолий Жогло, заместитель директора ОАО «Слуцкий агросервис» (с 10 октября он исполняет обязанности руководителя), так прокомментировал ситуацию:

«О банкротстве предприятия речи не идёт. Предприятие работает в штатном режиме».

По словам руководителя, «Агросервис» перешёл на сокращённый режим работы: четырёхдневка и рабочий день до 16 часов, потому что уменьшилось количество заказов и загрузка производственных участков. 

«Такой режим временный и применяется не первый год», — пояснил Анатолий Жогло.

Сейчас на предприятии проводится оптимизация численности сотрудников.

«Мы пересмотрели загрузку производственных помещений и необходимые должности. Некоторые сотрудники переведены на другие участки внутри предприятия, сокращение предложено в первую очередь пенсионерам. Надо сказать, что долгов по заработной плате у нас нет. Есть долг в ФСЗН, но мы его сокращаем», — добавил он.

В начале 2018 года сельхозфилиал «Слуцкого агросервиса» попадал в белорусский топ-5 неплательщиков в Фонд соцзащиты. Тогда его долг составлял 562 888 рублей. Предприятие периодически сокращало его, но на 1 октября 2018 года (по данным ФСЗН) филиал задолжал фонду 569 843,09 рубля. Долг ОАО «Слуцкий агросервис» составлял 167 385,38 рубля.

Каким было предприятие до 2018 года

О том, как работал «Слуцкий агросервис» до 2018 года, «Кур'еру» рассказал Александр Вощанко, который руководил предприятием с момента его создания до июля этого года.

«В кабинете директора, наверное, ещё висят на стенах грамоты и хранятся различные награды, которые мы завоёвывали, — говорит Александр Вощанко. — В 2003 году к нам присоединили три убыточных хозяйства. За несколько лет мы расплатились с долгами и стали наращивать производство. На ОАО „Слуцкий агросервис“ старались держать объёмы реализации 119−120%. Во времена подъёма всегда была поддержка и понимание от власти. Для того, чтобы объединённое предприятие работало, ему надо помогать», — считает бывший директор.

Кому лучше от разъединения предприятия

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию последних лет, предприятие полным ходом работало до апреля-мая 2018 года, — говорит бывший директор Александр Вощанко. — И прибыль была, и реализация продукции. Ещё в апреле мы выпускали 12-метровый культиватор собственной конструкции.

Конечно, с момента присоединения сельхозпредприятий, прибыль в основном уходила на содержание и развитие этих хозяйств. Если их отсоединят, самому «Агросервису» будет легче: продадут лишнее имущество, рассчитаются с долгами, а что станет с сельхозпредприятиями — трудно предугадать.

Жалко потерять кадры, есть хорошие рабочие, сварщики, водители, инженерные работники. Я считаю, что лучше, когда предприятием руководит специалист, знающий производство изнутри, что называется «свой», который болеет за результат работы. Такие кандидатуры были и есть".



Вопросы
Какие процессы происходят сейчас на предприятии, каково его экономическое положение, какая реструктуризация его ожидает, какую помощь оказывает районная исполнительная власть, планируется ли сокращение сотрудников — эти вопросы «Кур'ер» задал руководству Слуцкого райисполкома.

Оперативно ответ на запрос получить не удалось, его обещали дать в течение 15 дней.

Что писали о «Слуцком агросервисе» в газетах 10 лет назад

Вот что писали в «Беларусь сегодня» о «Слуцком агросервисе» и его руководителе в 2009 году:

«В самых неблагоприятных погодных условиях в ОАО «Слуцкий агросервис» собрали небывалый урожай, третье место в республиканском соревновании по уборке зерновых. В 2008 году директор предприятия Александр Вощанко стал лауреатом республиканского конкурса «Человек дела».

Площадь хозяйства тогда достигла 35 000 га, сельхозугодий — 10 500 га. На полях выращивали пшеницу, рожь, ячмень, тритикале, овёс, зернобобовые культуры, просо, кукурузу, рапс.

Для развития животноводства было восстановлено 14 заброшенных ферм, где содержалось около 5000 голов коров и телят. Построена ферма-тысячник. Откармливали здесь свиней и даже бычков мраморной породы. Ежегодно увеличивалось и производство молока.

«Слуцкий агросервис» занимался ремонтом всей районной сельхозтехники, поставками минеральных удобрений, запасных частей, горюче-смазочных материалов, топлива, грузоперевозками, был дилером «Гомсельмаша», осуществляя поставку, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и ремонт зерноуборочной техники в шести районах Минской области.

На предприятии работало 800 человек".

В журнале «Знак качества»:

«Наша деятельность в 2010 году была признана успешной на республиканском уровне. В номинации „За культуру обслуживания“ мы заняли третье место среди 142 агросервисов. У нашего хозяйства были самые большие объёмы реализации — 54 млрд руб. или 130% по отношению к уровню 2009 года», — говорил руководитель ОАО «Слуцкий агросервис». — Практически на 30% выросли и объёмы реализации продукции в подведомственной агросервису торговой сети. Мы создали фирменные магазины, в которых реализуется в т. ч. и наша сельскохозяйственная продукция. Минимальная наценка на продукты растениеводства, на молочную и мясную продукцию выгодна покупателю. В настоящее время мы повысили заработную плату работникам торговой сети — это ещё один признак того, что дела идут неплохо".

 

    


 
 
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С 1 октября работников «Слуцкого агросервиса» перевели на 4-дневную рабочую неделю и сократили продолжительность рабочего дня до 16.00. С чем это связано, ожидает ли...
 
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