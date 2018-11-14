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Минэкономики: Беларусь пока не нуждается в институте банкротства физлиц

15.11.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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Беларусь остается единственной в мире страной, в которой отсутствует институт банкротства физических лиц, сообщил директор департамента по санации и банкротству Минэкономики Александр Мирониченко в ходе круглого стола, посвященного обсуждению проекта нового профильного закона. Дискуссионной площадкой стал Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского.

Представитель Минэкономики сослался на российский опыт введения института банкротства физлиц, который, по оценкам белорусских правительственных экспертов, является негативным из-за дороговизны процедур.

Мирониченко сообщил, что аналогичные предложения рассматривались и в Беларуси, но в итоге было принято единогласное (в рамках госорганов. — Прим. ) решение: институт банкротства физлиц в стране не нужен.

Банки заявляют, что у них проблемы нет. Сегодня население — самый ответственный плательщик: 0,6% от суммы невозврата. Минюст заявил, что институт банкротства физлиц не нужен, – сказал Александр Мирониченко

При этом чиновник отметил, что существует поручение Совмина держать ситуацию на контроле.

 
 
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Беларусь остается единственной в мире страной, в которой отсутствует институт банкротства физических лиц, сообщил директор департамента по санации и банкротству...
 
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