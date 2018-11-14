Минэкономики: Беларусь пока не нуждается в институте банкротства физлиц

Представитель Минэкономики сослался на российский опыт введения института банкротства физлиц, который, по оценкам белорусских правительственных экспертов, является негативным из-за дороговизны процедур.





Мирониченко сообщил, что аналогичные предложения рассматривались и в Беларуси, но в итоге было принято единогласное (в рамках госорганов. — Прим. ) решение: институт банкротства физлиц в стране не нужен.





Банки заявляют, что у них проблемы нет. Сегодня население — самый ответственный плательщик: 0,6% от суммы невозврата. Минюст заявил, что институт банкротства физлиц не нужен, – сказал Александр Мирониченко





При этом чиновник отметил, что существует поручение Совмина держать ситуацию на контроле.