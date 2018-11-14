Причем с начала года на родину не удалось вывезти ни одной женщины. Почему? Спросили у самой Хеды Саратовой — она считает, что причиной стало бездействие спецслужб и МИДа.





Цифра в 7000 женщин была озвучена человеком, который вывозил их из Сирии, причем он говорил только о городе Идлиб, отметила Саратова. Эти женщины находятся в лагерях, тюрьмах, многие из них — на подконтрольной ИГИЛ территории, где содержат их и детей и не дают им выходить, «держат их в виде щита».





Вопрос про то, почему женщин больше не вывозят из Сирии, Саратова переадресовала спецслужбам и МИДу России — сейчас они помогать перестали. Вопросом вывоза детей занимается Анна Кузнецова и МИД — «они делают все возможное».









Саратова обратилась к главе ФСБ Бортникову — ранее он выступил с заявлением, что спецслужбы с недоверием относятся к этим женщинам. «Я бы попросила господина Бортникова пересмотреть отношение к ситуации — что может быть полезнее и что может быть хуже. Потому что эти дети вырастут, в конце концов они зададут вопросы — вы почему нас бросили? Мы же граждане России, мы в чем были виноваты?»











