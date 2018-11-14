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Оксфордский словарь назвал слово 2018 года

15.11.2018 18:27 — Разное | Партизан  
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По версии Оксфордского словаря, словом 2018 года стало прилагательное toxic (с английского - отравленный, наполненный ядом, токсичный).



В сообщении на сайте словаря говорится, что количество просмотров страницы со словом toxic на сайте словаря увеличилось на 45%.

Самым популярным оказалось словосочетание токсичные химикаты. На втором месте - понятие токсичная маскулинность, возникшее на фоне волны обвинений в домогательствах. Третьим в поисковых запросах оказалось словосочетания токсичное вещество. Как отмечает словарь, популярность словосочетания вызвана скандалом с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. 

Пятую строчку в поиске заняло понятие токсичная среда - в значении неприятной, нездоровой обстановки, например, на работе, шестое - токсичные отношения, описывающие не только отношения в паре или семье, но и влияние политики на жизнь общества.

Напомним, словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стало слово Single-use (одноразовый).

 
 
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По версии Оксфордского словаря, словом 2018 года стало прилагательное toxic (с английского - отравленный, наполненный ядом, токсичный).
 
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