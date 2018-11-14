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Житель Лунинца развращал свою же дочь
О преступлении в милицию 10 ноября сообщила жена подозреваемого, которая узнала о произошедшем.
В отношении 37-летнего жителя Лунинецкого района Брестской области, сообщает
Мужчина заключен под стражу, передает «Медиа-Полесье».
Семья, в которой воспитывается ещё одна младшая девочка, характеризуется относительно положительно, в социально опасном положении не находится.
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О преступлении в милицию 10 ноября сообщила жена подозреваемого, которая узнала о произошедшем.
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