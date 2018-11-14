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Сегодня футбольная сборная Беларуси играет самый важный матч десятилетия
Это фактически единственный шанс попасть на чемпионат Европы 2020 года.
УЕФА сделала неплохой подарок болельщикам сборных, находящихся на задворках футбольной цивилизации. Единственную путевку на Евро-2020 получит сборная, которая победит в дивизионе D, объединяющем самые слабая сборные Европы.
Напомним, что в рамках Лиги Наций 16 самых слабых сборных были разбиты на четыре группы. Белорусы попали в группу D2 вместе с Люксембургом, Молдовой и Сан-Марино. Четыре тура уже прошли.
Положение команд: Люксембург — 9, Беларусь — 8, Молдова — 5, Сан-Марино — 0.
Сегодня в гостях команда Беларуси сыграет с Люксембургом (начало в 22:45).
Победа в этом матче фактически гарантирует выход в плей-офф Лиги наций. В воскресенье Беларусь сыграет в гостях с Сан-Марино, а Молдова дома примет Люксембург.
Ничья сегодня оставляет шансы на плей-офф, но нужно, чтобы Молдова в воскресенье не проиграла Люксембурге.
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Это фактически единственный шанс попасть на чемпионат Европы 2020 года.
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