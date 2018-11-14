Сегодня футбольная сборная Беларуси играет самый важный матч десятилетия

УЕФА сделала неплохой подарок болельщикам сборных, находящихся на задворках футбольной цивилизации. Единственную путевку на Евро-2020 получит сборная, которая победит в дивизионе D, объединяющем самые слабая сборные Европы.





Напомним, что в рамках Лиги Наций 16 самых слабых сборных были разбиты на четыре группы. Белорусы попали в группу D2 вместе с Люксембургом, Молдовой и Сан-Марино. Четыре тура уже прошли.





Положение команд: Люксембург — 9, Беларусь — 8, Молдова — 5, Сан-Марино — 0.





Сегодня в гостях команда Беларуси сыграет с Люксембургом (начало в 22:45).





Победа в этом матче фактически гарантирует выход в плей-офф Лиги наций. В воскресенье Беларусь сыграет в гостях с Сан-Марино, а Молдова дома примет Люксембург.





Ничья сегодня оставляет шансы на плей-офф, но нужно, чтобы Молдова в воскресенье не проиграла Люксембурге.