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Милиция заставила 16-летнего беларуса извиняться перед памятником

15.11.2018 19:27 — Разное | KYKY  
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В Минске может быть всякое. Вот, например, сегодня появилась новость о том, что минская милиция составила протокол на 16-летнего подростка за то, что он ударил по «лицу» памятник – скульптуру городового возле здания МВД. Как сообщает пресс-служба ведомства, парень сожалеет о содеянном, пишет TUT.by.

Парень ударил скульптуру 14 ноября,  как говорят в милиции, охрана отреагировала на это «мгновенно и профессионально». Инструктор по специальной подготовке 12-й патрульной роты по охране объектов МВД в/ч 5448 Геннадий Кошелюк рассказывает: «Я догнал хулигана».
Хулиганом оказался лицеист Арсений. Чуть позже парень объяснял милиции, что просто решил показать памятнику «молодецкую удаль». Аргумент не прошел – на Арсения составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП). «Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника»,  – приводит слова подростка пресс-служба МВД.



В релизе МВД говорится, что Арсений уже привлекался к административной ответственности. Милиционеры надеются, что сожаление о случившемся и просьба о прощении у «Городового» помогут ему «восстановить взаимоотношения с законом».

Напомним, скульптуру «Минский городовой» установили у здания МВД в Минске к 100-летию белорусской милиции. Церемонию тогда возглавил лично министр Игорь Шуневич. Сотрудники даже называют скульптуру памятником, «святым местом» для милиции. Это не первый случай, когда людей привлекают к ответственности за похожие действия. Весной 2017-го на анархиста Вячеслава Косинерова даже завели уголовное дело: набросил петлю на «шею» городового. Суд оштрафовал его на 115 рублей. Там минчанин упоминал еще один случай: будто другой мужчина набросил на «шею» цепь (по данным СМИ, это был бомж). Того якобы наказали административным арестом.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске может быть всякое. Вот, например, сегодня появилась новость о том, что минская милиция составила протокол на 16-летнего подростка за то, что он ударил по...
 
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