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Милиция заставила 16-летнего беларуса извиняться перед памятником
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В Минске может быть всякое. Вот, например, сегодня появилась новость о том, что минская милиция составила протокол на 16-летнего подростка за то, что он ударил по «лицу» памятник – скульптуру городового возле здания МВД. Как сообщает пресс-служба ведомства, парень сожалеет о содеянном,
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В Минске может быть всякое. Вот, например, сегодня появилась новость о том, что минская милиция составила протокол на 16-летнего подростка за то, что он ударил по...
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