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США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии, в том числе генконсула в Стамбуле

15.11.2018 19:22 — Разное | Интерфакс  
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Минфин США включил в санкционные списки 17 граждан Саудовской Аравией в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает министерство в четверг.

В числе подпавших под санкции лиц - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби. Также под санкции подпал Сауд аль-Кахтани. По данным агентства Bloomberg, С.аль-Кахтани был советником наследного принца Саудовской Аравии, но после убийства Дж.Хашкаджи его отстранили от этой должности.

"Саудовские официальные лица, в отношении которых мы вводим санкции, причастны к гнусному убийству Джамаля Хашкаджи", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

"Руководство Саудовской Аравии должно предпринять шаги, чтобы прекратить любые нападки на политических диссидентов и журналистов", - добавил он.

Санкции предполагают ограничение доступа этих лиц к финансовой системе США, а также замораживание их активов.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Прокуратура Саудовской Аравии в четверг выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи. В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.

По версии следствия, Дж.Хашкаджи после убийства расчленили и вынесли с территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом пять человек, в отношении которых прокуратура затребовала смертную казнь, транспортировали останки журналиста из генконсульства, а еще один соучастник убийства передал останки местному компаньону.

В прокуратуре также подчеркнули, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.

 
 
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Минфин США включил в санкционные списки 17 граждан Саудовской Аравией в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает министерство в...
 
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