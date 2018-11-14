Латвия является для Беларуси дружественным государством, важным и надежным международным партнером - глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в торжественной церемонии открытия в Национальном художественном музее выставки "Латвии 100 История, искусство, традиции», приуроченной к столетию провозглашения Латвийской Республики, сообщили в МИД Беларуси.

"В своем выступлении глава белорусского внешнеполитического ведомства поздравил латвийских участников мероприятия с важнейшей датой в истории современной Латвии. В.Макей отметил позитивный характер белорусско-латвийских отношений и подчеркнул, что Латвия является для Беларуси дружественным государством, важным и надежным международным партнером", - говорится в сообщении.

Министр констатировал, что знание истории и культуры понимание традиций, уважение интересов друг друга служат хорошим фундаментом для развития добрососедских, взаимовыгодных и партнерских отношений между белорусским и латвийским народами.

В качестве почетного гостя открытие выставки посетил президент Латвии в 1993 – 1999 годах Гунтис Улманис.