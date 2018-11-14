Среди британских консерваторов зреет бунт против премьера - СМИ

Члены Консервативной партии направляют письма, в которых заявляют о недоверии лидеру консерваторов - премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в комитет, ответственный за выбор лидера партии, сообщают в четверг британские СМИ.

Так, письмо о недоверии Т.Мэй как к лидеру партии уже написал влиятельный член Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг.

"В соответствии с правилами и процедурами Консервативной партии и комитета 1922 - это официальное письмо о недоверии лидеру партии достопочтенной Терезе Мэй", - говорится в письме, которое цитирует газета "Гардиан".

В письме Дж.Рис-Могг критикует проект соглашения Терезы Мэй по Brexit, говоря, что он оказался "хуже, чем ожидалось".

Дж.Рис-Могг возглавляет исследовательскую группу European Research Group (ERG), в которую, по данным СМИ, входят порядка 60 членов Консервативной партии. Члены этой исследовательской группы, утверждают СМИ, являются сторонниками радикального Brexit.

Тот факт, что в комитет написал Дж.Рис-Могг, вероятно, подтолкнет и других членов консервативной партии к тому, чтобы заявить о недоверии премьеру, пишет агентство "Ассошиэйтед пресс". В частности, его могут поддержать члены European Research Group.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэму Брэйди.

В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.

Затем комитет рассматривает поступившие письма, и решает, проводить или не проводить голосование. В нем примут участие все члены парламента от Консервативной партии. Для того чтобы остаться лидером партии, Т.Мэй нужно будет набрать простое большинство голосов.

Письмо в соответствующий комитет подал не только Дж.Рис-Могг, но и другие члены Консервативной партии. Их точное число неизвестно, но СМИ отмечают, что писем пока недостаточно для обсуждения голосования о недоверии.

Дж.Рис-Могг, выступая перед журналистами, отметил, что противникам Т.Мэй удастся набрать необходимые 48 писем, но, возможно, не за один день.