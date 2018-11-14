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«Городовой» не подавал заявление об оскорблении

15.11.2018 20:15 — Разное | Партизан  
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Пощечина городовому не содержит признаков даже административного правонарушения. Действия милиции в отношении подростка – превышение служебных полномочий.

«Городовой» не подавал заявление об оскорблении
фото: realt.onliner.by
На ютуб-канале МВД размещено видео, на котором подросток извиняется за пощечину «городовому» - скульптуре, установленной в Минске. На видео милиционер Геннадий Кошелюк рассказывает, что увидел пощечину во время патрулирования. После этого «задержали данного правонарушителя, опросили, составили протокол и передали работникам Московского РОВД».

Какое наказание понес «преступник» - не уточняется.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек называет произошедшее маразмом:

- В данном случае налицо злоупотребление служебными полномочиями со стороны сотрудников милиции, потому что не существует такого вида наказания – публично извиняться перед скульптурой. 

Во-вторых, в случае. Если подросток – несовершеннолетний, то при разбирательстве в обязательном порядке должны присутствовать родственники, законный представитель, психолог; судя по видео, подросток находится один.
Лично я не вижу в действиях подростка даже проступка – то же самое, что подойти и ударить водопроводную трубу. Если бы подросток облил скульптуру краской, можно было говорить о причинении ущерба. Если речь идет об оскорблении, то оскорбить можно физическое лицо, которое должно подать заявление. 

Вообще сложно комментировать эту ситуацию с юридической точки зрения. Действия милиции незаконны. Сегодня в милиции идет деградация работников. Но это не первый и не последний случай. Недавно трое молодых людей ехали на машине, остановились; подъехал автомобиль, из которого вышла нетрезвая женщина, со слов задержанных, парень и мужчина. Сделали молодым людям замечание за громкую музыку, мало того, вызвали наряд милиции. Выяснилось, что замечание делал начальник одного из РОВД. Как ни пытались молодые люди на суде доказать свою невиновность, были осуждены. Закон не действует в отношении простых людей, – с сожалением констатировал Олег Волчек.


 
Теги: Минск
 
 
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Пощечина городовому не содержит признаков даже административного правонарушения. Действия милиции в отношении подростка – превышение служебных полномочий.
 
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