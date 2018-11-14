ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нью-йоркская Пятая авеню потеряла звание самой дорогой торговой улицы мира

15.11.2018 20:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пятую авеню опередила гонконгская Козуэй-БейФото: flickr/Kamil Pękala


 

Впервые за пять лет нью-йоркская Пятая авеню не возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield. В этом году ее по стоимости аренды опередила гонконгская Козуэй-Бей.

 

Об этом говорится в рейтинге компании.

 

Так, средняя арендная ставка на Пятой авеню в этом году опустилась с $3 тыс. до $2,2 тыс. за квадратный фут (0,3 м) в год. В результате нью-йоркская улица опустилась на второе место в рейтинге. На Козуэй-Бей, которая заняла первое место, средняя арендная ставка составила $2,6 тыс. за квадратный фут в год. Третье место заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой $1,7 тыс.

 

В первую десятку также вошли Елисейские поля (Париж, $1,5 тыс. за квадратный фут в год), Виа Монтенаполеоне (Милан, $1,4 тыс.), Гиндза (Токио, $1,2 тыс.), Питт-стрит-молл (Сидней, $964), Мендон (Сеул, $908), Банхофштрассе (Цюрих, $854) и Кольмаркт (Вена, $515).



В новый рейтинг Главные улицы мира вошли 446 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира. Рейтинг составляется ежегодно с 1988 года на основе данных международной компании Cushman & Wakefield о стоимости аренды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятую авеню опередила гонконгская Козуэй-БейФото: flickr/Kamil Pękala
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 4000 преступлений и порядка 750 пациентов метадоновой терапии. Говорим о наркоситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика