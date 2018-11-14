Нью-йоркская Пятая авеню потеряла звание самой дорогой торговой улицы мира





Впервые за пять лет нью-йоркская Пятая авеню не возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield. В этом году ее по стоимости аренды опередила гонконгская Козуэй-Бей.

Об этом говорится в рейтинге компании.

Так, средняя арендная ставка на Пятой авеню в этом году опустилась с $3 тыс. до $2,2 тыс. за квадратный фут (0,3 м) в год. В результате нью-йоркская улица опустилась на второе место в рейтинге. На Козуэй-Бей, которая заняла первое место, средняя арендная ставка составила $2,6 тыс. за квадратный фут в год. Третье место заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой $1,7 тыс.

В первую десятку также вошли Елисейские поля (Париж, $1,5 тыс. за квадратный фут в год), Виа Монтенаполеоне (Милан, $1,4 тыс.), Гиндза (Токио, $1,2 тыс.), Питт-стрит-молл (Сидней, $964), Мендон (Сеул, $908), Банхофштрассе (Цюрих, $854) и Кольмаркт (Вена, $515).









В новый рейтинг Главные улицы мира вошли 446 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира. Рейтинг составляется ежегодно с 1988 года на основе данных международной компании Cushman & Wakefield о стоимости аренды.