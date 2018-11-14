Холодомор. Жители замерзающего города на Украине подожгли шины у офиса газовиков

Ранее Правительство Украины отказалось решать проблемы смельчан, заблокировав пропуск в здание кабмина мэру замерзающего городка Алексею Цыбко, после чего местные жители организовали акцию протеста под офисом ПАО "Черкассыгаз".









Фото: © Facebook/ Сміла новини





Люди потребовали немедленно дать тепло в дома их города и привлечь к ответственности руководство предприятия "Смелаэнергоинвест", которое последние семь лет поставляло городу тепло, оставив после себя многомиллионный долг. Помимо лозунгов, смельчане принесли к офису газовиков шины и подожгли их.





Акция протеста очень не понравилась силовикам из области. В Смелу направили дополнительные наряды патрульной полиции, взрывотехнической службы и батальона полиции особого назначения, чтобы "не допустить дестабилизации оперативной обстановки".





— В связи с осложнённой ситуацией, которая сложилась в городе Смела и с целью недопущения дестабилизации оперативной обстановки в город направлены приданные силы, которые будут нацелены на патрулирование улиц города, особенно в ночное время, — говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области.







