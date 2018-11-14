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Холодомор. Жители замерзающего города на Украине подожгли шины у офиса газовиков

15.11.2018 20:00 — Разное | Партизан  
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Обстановка в Черкасской области накаляется. В район ЧП введены дополнительные силы полиции и спецназ. 80-тысячная Смела находится в самом сердце Украины, однако жизнь там оказалась полностью парализована из-за сорванного отопительного сезона.

 Ранее Правительство Украины отказалось решать проблемы смельчан, заблокировав пропуск в здание кабмина мэру замерзающего городка Алексею Цыбко, после чего местные жители организовали акцию протеста под офисом ПАО "Черкассыгаз".


Фото: © Facebook/ Сміла новини

Люди потребовали немедленно дать тепло в дома их города и привлечь к ответственности руководство предприятия "Смелаэнергоинвест", которое последние семь лет поставляло городу тепло, оставив после себя многомиллионный долг. Помимо лозунгов, смельчане принесли к офису газовиков шины и подожгли их.

Акция протеста очень не понравилась силовикам из области. В Смелу направили дополнительные наряды патрульной полиции, взрывотехнической службы и батальона полиции особого назначения, чтобы "не допустить дестабилизации оперативной обстановки".

— В связи с осложнённой ситуацией, которая сложилась в городе Смела и с целью недопущения дестабилизации оперативной обстановки в город направлены приданные силы, которые будут нацелены на патрулирование улиц города, особенно в ночное время, — говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области.


Напомним, что в 80-тысячном городе, несмотря на холодную погоду, до сих пор нет отопления. Речь идёт не только о жилых домах, но и о социальных объектах. В городе не работают больницы, школы и детские сады, а с 12 ноября там действует чрезвычайное положение, пишет life.ru

 
 
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Обстановка в Черкасской области накаляется. В район ЧП введены дополнительные силы полиции и спецназ. 80-тысячная Смела находится в самом сердце Украины, однако...
 
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