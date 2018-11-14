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Суд отказался отпустить Мамаева под залог
Таким образом футболист "Краснодара" пока остаётся в следственном изоляторе – до 8 декабря.
Павел Мамаев. Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Таким образом футболист "Краснодара" пока остаётся в следственном изоляторе – до 8 декабря.
Тверской суд Москвы не принял заявление адвоката Павла Мамаева, в котором он просит отпустить футболиста из СИЗО под залог. Об этом
— В принятии заявления было отказано, — пояснили в Тверском суде.
Там же добавили, что никакое заседание суда по вопросу об освобождении Мамаева под залог не назначалось.
Ранее СМИ сообщили, что Павлу Мамаеву смягчили обвинение. В связи с этим адвокат игрока "Краснодара" и подал заявление с просьбой перевести спортсмена под залог.
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Таким образом футболист "Краснодара" пока остаётся в следственном изоляторе – до 8 декабря.
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