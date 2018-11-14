Суд отказался отпустить Мамаева под залог

Павел Мамаев. Фото: РИА Новости/Илья Питалев





Таким образом футболист "Краснодара" пока остаётся в следственном изоляторе – до 8 декабря.

сообщает ТАСС. Тверской суд Москвы не принял заявление адвоката Павла Мамаева, в котором он просит отпустить футболиста из СИЗО под залог. Об этомТАСС.





— В принятии заявления было отказано, — пояснили в Тверском суде.





Там же добавили, что никакое заседание суда по вопросу об освобождении Мамаева под залог не назначалось.





Ранее СМИ сообщили, что Павлу Мамаеву смягчили обвинение. В связи с этим адвокат игрока "Краснодара" и подал заявление с просьбой перевести спортсмена под залог.



