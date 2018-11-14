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В России начался бензиновый кризис

15.11.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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Представители топливного рынка пожаловались на перебои с поставками бензина в оптовом и мелкооптовом сегментах.

Независимые компании, которые не участвовали в совещании с правительством, отмечают, что крупные нефтяные компании резко изменили условия продажи бензина на внутреннем рынке, перераспределяя мощности в пользу собственных сетей АЗС, что провоцирует локальные дефициты топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка, пишет lenta.ru

По данным издания, крупные компании перешли на систему предоплаты поставок топлива и отменили все скидки на покупку бензина и дизельного топлива. Источники на рынке указывают на то, что крупные компании перераспределяют топливо в пользу собственных сетей. Газета отмечает, что подобные действия не сильно изменили расклад в Центральной России, однако в Восточной Сибири это спровоцировало локальный дефицит топлива.

«В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5-10 процентов», — рассказал один из источников издания. Тем не менее представители рынка смотрят на ситуацию скорее позитивно, так как цены на нефть в последний месяц упали сразу на 25 процентов, сейчас баррель нефти торгуется в районе 67 долларов. Вдобавок, как отмечают участники рынка, спрос на топливо зимой ниже. «Ситуация сложная, особенно в некоторых регионах, но с точки зрения обеспечения топливом она улучшается по сравнению с началом ноября»,— заявил изданию глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Напряженная ситуация сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе. Там власти были вынуждены ввести ежедневный контроль за ценами на бензин и дизельное топливо. «Еженедельный контроль заменяем на ежедневный контроль с тем, чтобы здесь и сейчас находить возможность реагировать в случае, если где-то будет зафиксировано изменение цены на бензин и дизельное топливо», — рассказала глава региона Наталья Комарова.


Ответственный за ситуацию на внутреннем рынке вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что правительство проверяет информацию о дефиците топлива в регионах. При этом ранее вице-премьер утверждал, что дефицита на российском рынке быть не может и ситуация стабилизировалась.

В конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями нефтепродуктов о заморозке цен на бензин исходя из тогдашних мировых цен на нефть. Однако с тех пор мировые цены на нефть резко просели, а продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее для нефтяников, чем поставка топлива на экспорт. В итоге это привело к тому, что нефтяники перестроились на сверхдоходы на российском рынке, так как по соглашению с правительством цены были заморожены на локальном пике.


 
 
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Представители топливного рынка пожаловались на перебои с поставками бензина в оптовом и мелкооптовом сегментах.
 
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