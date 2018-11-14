|
В Чашникском районе автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка
В Чашникском районе ребенок погиб под колесами автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Смертельный наезд произошел вечером 15 ноября. На данный момент известно, что автобус, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 5-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок погиб.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)