В Чашникском районе автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка

В Чашникском районе ребенок погиб под колесами автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Смертельный наезд произошел вечером 15 ноября. На данный момент известно, что автобус, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 5-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок погиб.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.