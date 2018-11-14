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На Сенненщину надвигается непогода

15.11.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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На Сенненщину надвигается непогода

По данным Белгидрометеоцентра, в ближайшие сутки в Витебской области погодные условия ухудшатся. Ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра, выпадение значительного количества осадков в виде дождя и мокрого снега.

Чтобы не стать жертвой стихии и уберечь себя, своих родных и близких от получения травм, Сенненский РОЧС рекомендует жителям района соблюдать элементарные правила безопасности, а именно:

— при сильном ветре не находитесь рядом с большими деревьями, ненадежными или ветхими строительными конструкциями;

— не передвигайтесь в непосредственной близости зданий и сооружений, с кровли которых возможно падение снега и наледи;

— позаботьтесь о своевременной установке зимней резины на личном автотранспорте. А ещё лучше при ухудшении погодных условий по возможности воздержитесь от поездок.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112.

 
 
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По данным Белгидрометеоцентра, в ближайшие сутки в Витебской области погодные условия ухудшатся. Ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра,...
 
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