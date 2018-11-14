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Новости экономики за 15.11.2018

15.11.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что представили белорусы на нефтегазовом форуме в Абу-Даби? Когда в стране начнет работать залоговая система сбора тары? И почему индивидуальным предпринимателям станет проще уплачивать страховые взносы. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ADIPEC 2018

Беларусь участвует в крупнейшем нефтегазовом форуме в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведущие производители стекловолокна представили на международной выставке в Абу-Даби ткани и нити, устойчивые к воздействию температур более 1000°С. Базальтовые ткани применяют в качестве термоизоляции при сварочных работах, для изготовления огнезащитной одежды и теплоизоляции промышленного оборудования.

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Новости экономики за 15.11.2018

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Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что представили белорусы на нефтегазовом форуме в Абу-Даби? Когда в стране начнет работать залоговая система сбора тары? И почему индивидуальным...
 
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Светлы шлях
Единство
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