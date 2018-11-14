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Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро

15.11.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Разбить нельзя сдавать – где поставить запятую разберемся в течение пары лет. Депозитная залоговая система сбора тары в стране заработает уже к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об установке на базе торговых центров так называемых тароматов. Для старта необходимо около 100 миллионов евро, а значит, инвестор.

Мировой опыт показывает, что залоговая депозитная система сбора тары может кардинально изменить ситуацию со сбором вторичных материальных ресурсов.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Разбить нельзя сдавать – где поставить запятую разберемся в течение пары лет. Депозитная залоговая система сбора тары в стране заработает уже к...
 
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