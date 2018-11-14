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Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро
Новости Беларуси. Разбить нельзя сдавать – где поставить запятую разберемся в течение пары лет. Депозитная залоговая система сбора тары в стране заработает уже к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об установке на базе торговых центров так называемых тароматов. Для старта необходимо около 100 миллионов евро, а значит, инвестор.
Мировой опыт показывает, что залоговая депозитная система сбора тары может кардинально изменить ситуацию со сбором вторичных материальных ресурсов.
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Новости Беларуси. Разбить нельзя сдавать – где поставить запятую разберемся в течение пары лет. Депозитная залоговая система сбора тары в стране заработает уже к...
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