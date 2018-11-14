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Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией
Министерство внутренних дел опубликовало на своем ютуб-канале неоднозначный видеоролик, в котором подросток извиняется перед скульптурой городового, установленной на улице Городской Вал в Минске, и перед милиционерами.
По словам милицейского инструктора Геннадия Кошелюка, он с напарником ехал по Городскому Валу на служебной машине. Милиционеры заметили, как подросток шлепнул ладонью по лицу скульптуры и пошел далее.
«Молодой человек в прыжке нанес один удар минскому городовому. После чего данного правонарушителя задержали, опросили, составили административный протокол и передали сотрудникам Московского РУВД Минска», — рассказывает Кошелюк.
После этого «правонарушитель» Арсений на видео рассказал как раскаивается за то, что причинил вред скульптуре.
По информации МВД, на парня составили протокол за хулиганство. При этом следует уточнить, что «Минский городовой» — городская скульптура, не памятник.
Скульптура городового была установлена в Минске в 2017 году. Это собирательный образ правоохранителя времен Российской империи. Вскоре анархист Вячеслав Косинеров провел перформанс — накинул петлю на шею городового. В отношении Косинерова было возбуждено уголовное дело за хулиганство. В результате он был оштрафован, отсидев до суда больше месяца в следственном изоляторе.
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Публичные извинения стали особенно «популярными» в Чечне.
Жители республики, которые каким-либо образом критиковали местную власть, впоследствии на камеру приносили извинения Рамзану Кадырову.
Принесение извинений главе Дагестана
Принесение извинений главе Чечни Кадырову
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Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией
МВД опубликовало на своем ютуб-канале неоднозначный видеоролик.
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