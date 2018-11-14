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Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией

15.11.2018 20:45 — Разное | UDF  
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Министерство внутренних дел опубликовало на своем ютуб-канале неоднозначный видеоролик, в котором подросток извиняется перед скульптурой городового, установленной на улице Городской Вал в Минске, и перед милиционерами.

По словам милицейского инструктора Геннадия Кошелюка, он с напарником ехал по Городскому Валу на служебной машине. Милиционеры заметили, как подросток шлепнул ладонью по лицу скульптуры и пошел далее.

Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией

«Молодой человек в прыжке нанес один удар минскому городовому. После чего данного правонарушителя задержали, опросили, составили административный протокол и передали сотрудникам Московского РУВД Минска», — рассказывает Кошелюк.

После этого «правонарушитель» Арсений на видео рассказал как раскаивается за то, что причинил вред скульптуре.

Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией

По информации МВД, на парня составили протокол за хулиганство. При этом следует уточнить, что «Минский городовой» — городская скульптура, не памятник.

Скульптура городового была установлена в Минске в 2017 году. Это собирательный образ правоохранителя времен Российской империи. Вскоре анархист Вячеслав Косинеров провел перформанс — накинул петлю на шею городового. В отношении Косинерова было возбуждено уголовное дело за хулиганство. В результате он был оштрафован, отсидев до суда больше месяца в следственном изоляторе.

Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией


***

Публичные извинения стали особенно «популярными» в Чечне.

Жители республики, которые каким-либо образом критиковали местную власть, впоследствии на камеру приносили извинения Рамзану Кадырову.

Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией

Принесение извинений главе Дагестана

Как в Чечне: подросток за пощечину скульптуре городового извинился на ВИДЕО перед памятником и милицией

Принесение извинений главе Чечни Кадырову

 
Теги: Минск
 
 
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