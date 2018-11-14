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Матч года. Белорусы сыграют в гостях с Люксембургом. Онлайн

15.11.2018 21:18 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня один из важнейших матчей в году. В пятом туре группового этапа Лиги Наций наша команда встречается в гостях против Люксембурга.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После четырех туров в активе сборной Беларуси семь очков, Люксембург набрал восемь. А это значит, что в случае поражения подопечные Игоря Криушенко потеряют шанс на выход в плей-офф.

Если игра завершится вничью, то белорусам нужно будет надеяться на то, что Люксембург потеряет очки в последнем туре, когда их ждет гостевой матч с Молдовой.

Наконец, победа практически гарантирует Беларуси выход в полуфинал. Для этого нужно будет лишь одолеть сильно уступающую нашей сборной в классе Сан-Марино.

Положение после 4 туров в группе D2:

1. Люксембург — 9 очков (разница мячей 10−1)

2. Беларусь — 8 (6−0)

3. Молдова — 5 (2−4)

4. Сан-Марино — 0 (0−13).

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Результаты опроса

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 22.45.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня один из важнейших матчей в году. В пятом туре группового этапа Лиги Наций наша команда встречается в гостях против...
 
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