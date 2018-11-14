"Работать надо с семьей". Совещание по вопросам профилактики наркомании прошло в Минске

В Минске состоялось четвертое межведомственное координационное совещание по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Открывая совещание, заместитель главы администрации Валерий Мицкевич обратил внимание, что одних карательных мер при решении проблемы наркотиков явно недостаточно. Основным барьером на пути их распространения должно стать тотальное неприятие обществом.

"Работать необходимо на упреждение, в том числе – с семьей. Большое значение здесь имеет совершенствование антинаркотической пропаганды. При этом, учитывая интересы молодежи, наряду с традиционными СМИ к данному вопросу следует активно подключать социальные сети и иные популярные виды ресурсов", – сказал он.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал, что при оценке наркоситуации в Беларуси учитываются правоохранительные, социальные и медицинские аспекты. Сейчас в республике наблюдается устойчивая тенденция по снижению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Стало меньше несовершеннолетних и ранее судимых лиц, причастных к таким уголовно наказуемым деяниям.

О шагах, предпринимаемых специалистами Минздрава по совершенствованию методик оказания наркологической помощи, рассказал глава ведомства Валерий Малашко. Он отметил, что одной из важных тем мероприятия является решение вопроса латентной наркомании. Для эффективной работы с этой категорией зависимых планируется выработать механизмы, которые дадут людям возможность обращаться за медицинской помощью по лечению и реабилитации без опасения наступления негативных последствий.

В.Малашко отметил, что в последние годы отмечается снижение числа наркозависимых, состоящих на всех видах учета. Учитывая сложившуюся ситуацию, министерством здравоохранения предпринят ряд мер для повышения эффективности лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

"Следует отметить, что ресурсное обеспечение данного раздела работы достаточное. В настоящее время в стране создана многоуровневая система оказания наркологической помощи. Всего в структуре наркологической службы функционирует 28 стационарных отделений, 26 отделений дневного пребывания, развернуто 270 коек для реабилитации наркозависимых пациентов. В каждой центральной районной больнице имеется кабинет врача-психиатра-нарколога для оказания медицинской помощи наркозависимым”, - рассказал он.

Министр также подчеркнул, что в республике активно развиваются все виды реабилитационной помощи наркозависимым - краткосрочные и долгосрочные медицинские реабилитационные программы в амбулаторных и стационарных условиях. Обеспечена доступность как для получения бесплатной реабилитационной помощи, так и для анонимного лечения на платной основе. "Вместе с тем, одной из основных задач в борьбе с наркопотреблением является своевременная первичная профилактика, основанная на межведомственном взаимодействии", - отметил В.Малашко.

В Минздраве отметили, что проблема наркотиков актуальна для всех без исключения стран мира. Мировой наркотрафик оценивается в сумму около $800 млрд в год. Наркоторговля и наркомания несут в себе угрозу не только национальной безопасности, но и будущему человечества.