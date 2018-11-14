Большинство британцев выступают против выхода страны из ЕС - опрос

Более половины жителей Великобритании не поддерживают выход страны из Евросоюза и выступают за повторный референдум, показывают данные опроса телеканала Sky News.

Согласно результатам опроса, опубликованного в четверг, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Лишь 32% опрошенных поддерживают Brexit. Еще 14% респондентов заявили, что выступают за выход Великобритании из ЕС на условиях, согласованных британским правительством.

Кроме того, данные исследования свидетельствуют, что большинство подданных Великобритании хотели бы проведения повторного референдума. "За" такую инициативу высказались 55% опрошенных.

Опрос проводился 15 ноября. В нем приняли участие более 1,4 тыс. человек.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.

Она также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

В знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit о выходе из британского правительства заявили сразу несколько министров, а также замминистров.

Ранее Т.Мэй отметила, что не рассматривает ситуацию, при которой соглашения по Brexit может не быть. Она неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.