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В Лондоне тщательно следят за саудовским расследованием убийства Хашкаджи

15.11.2018 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Британское правительство тщательно следит за ходом расследования Саудовской Аравии об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Мы тщательно следим за этим и ожидаем, что продолжающее расследование будет идти в соответствии с признанными в мире законодательными нормами", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

"Мы ожидаем, что Саудовская Аравия примет меры для обеспечения того, что такие нарушения международного и национального законодательства не происходили снова", - отмечается в нем.

Кроме того, в правительстве указали на то, что Лондон решительно выступает против вынесения "смертных приговоров при любых обстоятельствах и в любых странах".

Комментарий британской стороны последовал после того, как ранее в четверг прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи в Стамбуле. В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.

В прокуратуре также подчеркнули, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

 
 
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Британское правительство тщательно следит за ходом расследования Саудовской Аравии об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. "Мы...
 
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