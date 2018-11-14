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Международных соревнований по биатлону в России не будет до 2022 года - IBU

15.11.2018 19:59 — Разное | Интерфакс  
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Россия не сможет проводить международные соревнования по биатлону до 2022 года, так как на момент подачи заявки Российское антидопинговое агентство не было восстановлено, заявил глава Международного союза биатлонистов (International Biathlon Union, IBU) Олле Даллин на пресс-конференции в четверг.

"Не в этот четырехлетний период. Основная причина того, что в календаре нет событий, которые могла бы принять России, заключается в том, что РУСАДА не соответствовала международным критериям в тот момент, когда подавалась заявка на проведение международных стартов в России", - сказал О.Даллин.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 20 сентября приняло решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

Союз биатлонистов России (СБР) ограничен в правах с декабря 2017 года. СБР лишен права голоса на заседаниях исполкома IBU. Также в календаре международной федерации до 2022 года не предусмотрено международных турниров на территории РФ. Однако на российских биатлонистов ограничения не распространяются.

Причиной для наложения санкций на СБР стала причастность россиян к допинговому скандалу.

Швед О.Даллин был избран президентом IBU на Конгрессе 7 сентября.

 
 
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Россия не сможет проводить международные соревнования по биатлону до 2022 года, так как на момент подачи заявки Российское антидопинговое агентство не было...
 
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