Мозырянку избили за то, что она купила вместо «бырла» водку

Жили они так несколько недель, пока гости в один из вечеров не отправили хозяйку в магазин за вином. Женщина проявила инициативу и купила водку. Один из мужчин был крайне возмущен таким выбором. Возник конфликт, который перерос в избиение пенсионерки.





Женщина простила гостя. Еще несколько дней все было как обычно, пока потерпевшей не стало внезапно плохо. Вызвали медиков, которые диагностировали перелом ребра, повлекшее повреждение легкого.





55-летнему бездомному теперь грозит до 8 лет лишения свободы, пишет НН.