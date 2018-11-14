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Мозырянку избили за то, что она купила вместо «бырла» водку

15.11.2018 21:35 — Разное | Партизан  
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62-летняя мозырянка решила приютить двух мужчин без определенного места жительства, сообщает «Телеканал Мозырь».

Жили они так несколько недель, пока гости в один из вечеров не отправили хозяйку в магазин за вином. Женщина проявила инициативу и купила водку. Один из мужчин был крайне возмущен таким выбором. Возник конфликт, который перерос в избиение пенсионерки.

Женщина простила гостя. Еще несколько дней все было как обычно, пока потерпевшей не стало внезапно плохо. Вызвали медиков, которые диагностировали перелом ребра, повлекшее повреждение легкого.

55-летнему бездомному теперь грозит до 8 лет лишения свободы, пишет НН.


 
 
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62-летняя мозырянка решила приютить двух мужчин без определенного места жительства, сообщает «Телеканал Мозырь».
 
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