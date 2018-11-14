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Названные в честь фашистов улицы Рима переименуют

15.11.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Власти Рима решили переименовать улицы, названные в честь фашистов, которые подписывали антисемитский «Расовый манифест». Об этом сообщает The Local.



Мэр Рима Виргиния Раджи приняла решение о переименовании двух улиц, названных в честь психиатра Артуро Донаджо и зоолога Эдоардо Заваттари. Оба ученых в 1938 году подписали так называемый «Расовый манифест», предлагавший научное обоснование антисемитской политике фашистского правительства Италии.

Спустя 80 лет новые названия для улиц предложили придумать студентам. Среди предложенных вариантов оказались в том числе имена еврейских ученых, пострадавших от рук фашистов. По словам мэра, такое участие студентов было необходимо, чтобы «граждане знали, в честь кого названы эти улицы — в честь ученых, которые имели смелость противостоять фашизму».

«Мы должны освежить воспоминания о том, что в наши дни так легко забывается (...), иначе рискуем снова пережить трагедии, подобные тем, что произошли 80 лет назад», — добавила Раджи.

Ранее мэр заявляла, что «Рим — антифашистский город», а переименование улиц послужит примером для других 
городов Италии, где названия улицы все еще «представляют собой позор для страны».

«Расовый манифест», подписанный учеными в 1938 году, открыл дорогу для антисемитских законов, принятых в том же году правительством лидера Национальной фашистской партии (НФП) Бенито Муссолини. По этим законам, итальянских евреев лишали гражданства, также им запрещали заниматься рядом профессий и учиться в итальянских школах. Считается, что Муссолини ввел эти нормы под влиянием своего союзника, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.



 
 
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Власти Рима решили переименовать улицы, названные в честь фашистов, которые подписывали антисемитский «Расовый манифест». Об этом сообщает The Local.
 
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