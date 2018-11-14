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Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу

15.11.2018 21:15 — Разное | Партизан  
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Судя по числу приглашений белорусам от польских работодателей, за границу в минувшем году собрался и уехал целый белорусский райцентр. И тенденция набирает обороты: в поисковиках Google и Яндекс запросы на работу в Польше опережают традиционные еще недавно поиски работы в России. Почему?

Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу
GETTY IMAGES
Судя по числу приглашений белорусам от польских работодателей, за границу в минувшем году собрался и уехал целый белорусский райцентр, пишет bbc.com. И тенденция набирает обороты: в поисковиках Google и Яндекс запросы на работу в Польше опережают традиционные еще недавно поиски работы в России. Почему?

"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше", - объясняет русская пословица. Белорусам есть отчего искать: средний заработок в стране уступает соседским (исключая Украину). И если в Польше средний заработок превышает средний белорусский втрое, то в России - только в полтора раза.

Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года (в долларах США)

Украина 327
Беларусь 459
Россия 646
Литва 1089
Латвия 1179
Польша 1275

Эксперты единодушны в подсчетах: на еду и одежду в своей стране белорусы тратят не меньше, а порой больше, чем в России и Евросоюзе. Дешевле обходятся только коммуналка и общественный транспорт.

За границу отправляются заработать на жилье, учебу детей, авто и прочие потребности, выходящие за рамки хлеба насущного.

Соседняя Литва со средним заработком в 927 евро зовет белорусских строителей, работников сферы услуг и логистики. Зарплату в 800 евро предложили дояркам, но, судя по откликам в прессе, предложение не вызвало энтузиазма у белорусских сельчанок.

Литва, как сообщил в интервью белорусской газете "Звязда" посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, с начала года до середины сентября выдала белорусам шесть тысяч виз, дающих право на трудоустройство.

Но число уезжающих в Польшу куда больше: 58 тыс. приглашений от польских работодателей в 2017 году. За три года, с 2014-го, число приглашений выросло в 14 раз!

Почему Польше нужны белорусские работники

Упрощенная система временного трудоустройства для белорусов в Польше действует уже десятилетие, с тех пор, как польский парламент принял в сентябре 2007 года закон о карте поляка.

Такая карта позволяет, среди прочего, легально работать на территории Польши без получения специального разрешения на работу и заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Карту поляка, несмотря на критику белорусских властей (иметь такую карту официально запрещено, например, белорусским чиновникам) получили более 100 тысяч граждан страны.

Но только в последние годы - с картой или без нее - белорусские гастарбайтеры массово двинулись в Польшу.

Причина - доступность рабочих мест, которые ранее занимали украинцы.

Польша в свое время выдала 88% видов на жительство в ЕС украинским гражданам, и два миллиона украинцев осели в Польше. Но сейчас украинцы активно двинулись дальше на запад.

Их переманивают на работу в Словакию и Чехию, упростить трудоустройство может и Германия, утверждает Кшиштоф Ингольт, директор компании Personnel Service, занимающейся трудоустройством мигрантов в Польше.

"Это большая угроза для польской экономики. Уже сейчас нехватка кадров - 165 тысяч человек, а за ближайшие 2-3 месяца она может вырасти до 500 тысяч", - сообщил Кшиштоф Ингольт сайту texty.org.ua.

Рабочие хитрости

Олег и Дмитрий выросли в одном минском дворе и сейчас, возвращаясь домой из-за границы, периодически встречаются, чтобы поделиться новостями и опытом.

Дмитрий раньше работал на отделке квартир и коттеджей в Польше, но уже второй год выезжает на заработки в Бельгию, где его былому школьному товарищу удалось зацепиться, создав маленькую фирму.

Олег занимается подобными работами в Москве - доводит до ума дорогие квартиры и коттеджи.

"Я в Москве зарабатываю больше, чем он зарабатывал в Польше, - кивает на друга Олег. - Московские господа вообще за все платят больше панов - и за работу, и за импортные материалы и расходники".

"Зато ты сидишь, как крот - все тщательненько, от и до, - парирует Дмитрий. - А мы свое сделали - и дай работу другим: где подправить, где дошлифовать".

Он признает за Олегом только два преимущества: для работы в России виза не нужна, и деньги семье из Москвы в Минск Олег может привезти за ночь, не пользуясь международными переводами.

Каждый перевод из-за границы требует отчета в налоговой и, соответственно, выплат в казну.

"Я посылаю домой совсем немного и в крайнем случае - остальное сам привезу через три месяца, когда срок визы закончится", - признается Дмитрий, работающий сейчас в Бельгии, как он говорит, "полуофициально". На самом деле у него обычный 90-дневный "шенген".

Белорусские гастарбайтеры, по данным Нацбанка, заметно уменьшили суммы переводов из-за рубежа. Средний перевод из-за границы в третьем квартале этого года составил 270 долларов (во втором квартале было 283 доллара, в первом квартале — 320 долларов).

Сколько белорусов работает за границей

По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси за 9 месяцев этого года на заработки за границу уехали 9 тыс. человек.

Эти официальные цифры не отражают реальности. В разгар борьбы с неплательщиками налогов МВД заявляло, что только в России работают не менее миллиона белорусских мигрантов, не пополняющих налогами бюджет своей страны.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик утверждает, что в 2017 году аналитики оценили число белорусских трудовых мигрантов в 83 тыс. человек. Он признает, что цифра эта примерная.


GETTY IMAGES

"Адекватной статистики на данный момент нет и быть не может, -говорит Александр Чубрик. - С Россией у Беларуси отсутствует контроль на границе. Сколько выехало, сколько приехало? Оценки - от нескольких тысяч до миллиона. Истина, наверное, где-то посередине - тысяч 300 белорусов работают за границей, в разных странах. Пока достоверных и надежных оценок, к сожалению, нет".

Стоит ли удерживать?

В 2016 году в Беларуси был принят декрет "О предупреждении социального иждивенчества", который обязывал гражданина при отсутствии полугодового официального трудоустройства в стране выплачивать в казну более 250 долларов.

Но из-за массовых протестов в регионах и официально признанных перегибов на местах к нынешнему году белорусские власти приостановили действие "налога на тунеядство". "Тунеядцам" обещают иные наказания - например, необходимость полностью оплачивать услуги в отраслях, субсидируемых государством.

Впрочем, будоражить электорат власти пока остерегаются: в ближайшие полтора года Беларуси предстоят выборы президента и парламента. По этому поводу президент Лукашенко предупредил на днях чиновников, что страну ожидает "политическая вакханалия" и что народ за многое спросит.

Бороться с трудовой миграцией административными методами бессмысленно, убежден экономист Александр Чубрик.

"Это проблема многих стран с невысоким уровнем доходов и высокой степенью квалификации работников. Бороться с этим можно только одним способом - обеспечивая людей работой с достойным уровнем оплаты труда. Если что-то и можно предпринять, так это подобное белорусскому Парку высоких технологий, который фактически остановил эмиграцию из страны IT-специалистов", - говорит эксперт.

Временная трудовая миграция, по его словам, поддерживает экономику страны: люди сами решают проблемы, которые за них должно решать государство, и тратят в Беларуси заработанные за рубежом деньги.

"Но если люди уезжают на ПМЖ, квалифицированная рабочая сила уходит из страны. Это, конечно, создает проблемы, и прежде всего в регионах", - отмечает Александр Чубрик.

По данным варшавского аналитического центра EAST, более пяти тысяч студентов из Беларуси сейчас учатся в Польше.


Начнут ли они карьеру на Западе, станут ли частью квалифицированных кадров, которые Беларусь потеряет окончательно? Вопрос этот на сегодняшний день очевидно риторический.


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Судя по числу приглашений белорусам от польских работодателей, за границу в минувшем году собрался и уехал целый белорусский райцентр. И тенденция набирает...
 
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