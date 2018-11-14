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«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах
Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории – нет, а опасные идеи – уже в головах.
Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Когда нравственный щит нации нельзя проломить, а государственную вертикаль не получается дискредитировать, в бой идёт второй эшелон информационных диверсантов – атака на эмоции.
Александр Тищенко, военный аналитик:
Религия потребления делает из человека адепта глобализационных ценностей, программировать поведение которого можно через обычные соцсети или мессенджеры. Вместо сократовского призыва: «Заговори…», – « Поставь лайк – и я тебя узнаю».
Александр Ивановский:
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Сначала формируется сознание молодёжи, затем можно стереть из истории целую нацию.
Например, в Беларуси атаковали нравственные ценности – под шапкой гуманизма и борьбы с семейным насилием хотели полностью разрушить институт традиционного брака. Не получилось.
Протоиерей Сергий Кузьменков, председатель Синодального отдела БПЦ по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь:
Тогда у человека складывается в голове определённое понимание отношения к ценностям.
Но больше всего достаётся армии. Она – одна из самых боеспособных в Европе.
Это показали и прошлогодние учения. Поэтому вместо открытого противостояния – потуги испортить имидж. То российскими базами пугают, то неуставными отношениями.
Александр Шпаковский:
Так геополитические игры отражаются в компьютерных.
Юрий Шубадёров, эксперт по информационным технологиям:
Задача информационной войны – Иваны, не помнящие своего родства.
Таких героев нет ни у одного европейского народа. А в бой за сердца молодых белорусов даже танки бросают.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
І зусім іншае, калі садзіцца за руль Т-34 ці іншага танка, і гуляе ў беларускія гульні.
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«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах
Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории – нет, а...
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