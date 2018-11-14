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«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

15.11.2018 21:36 — Разное | СТВ  
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Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории – нет, а опасные идеи – уже в головах.

Причём технология схожа с методами племянника Фрейда. Создателя маркетинговых манипуляций.               

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
С 30-ых годов начали активно развиваться технологии привлечения покупателя, изменения его сознания. И идёт постепенное смещение твоих представлений о реальной жизни.

Когда нравственный щит нации нельзя проломить, а государственную вертикаль не получается дискредитировать, в бой идёт второй эшелон информационных диверсантов – атака на эмоции.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Александр Тищенко, военный аналитик:
Воюют какие-то аналоги гражданских войн, только в современной интерпретации. То есть зажечь гражданскую войну и дальше на этом греть руки.

Религия потребления делает из человека адепта глобализационных ценностей, программировать поведение которого можно через обычные соцсети или мессенджеры. Вместо сократовского призыва: «Заговори…», – « Поставь лайк – и я тебя узнаю». 

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Александр Ивановский:
Если ты 30 раз лайкнул, то тебя знают лучше, чем знает тебя сосед. Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем знает твоя жена.

Все эти данные хранятся в Америке.  

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Александр Шпаковский, политический аналитик:  
Беларусь по периметру своих границ практически окружена киберцентрами НАТО. И зачастую там принимают решения о работе в социальных сетях – это, в основном, российские социальные сети, но там профили большинства наших граждан. И тоже эта информация может быть деструктивна.

Сначала формируется сознание молодёжи, затем можно стереть из истории целую нацию.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Например, в Беларуси атаковали нравственные ценности – под шапкой гуманизма и борьбы с семейным насилием хотели полностью  разрушить институт традиционного брака. Не получилось.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Протоиерей Сергий Кузьменков, председатель Синодального отдела БПЦ по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь:
Чти отца и мать. А как предлагают на Западе – даже не называть отцом и матерью.

Те традиции, от которых отказываться не должно и нельзя.

Тогда у человека складывается в голове определённое понимание отношения к ценностям.  

Но больше всего достаётся армии. Она – одна из самых боеспособных в Европе.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Это показали и прошлогодние учения. Поэтому вместо открытого противостояния – потуги испортить имидж. То российскими базами пугают, то неуставными отношениями.  

Александр Шпаковский:
Я конкретно наблюдаю сейчас попытку дискредитировать наши войска и сорвать, в том числе, призывную кампанию. С тем, чтобы внушить призывникам, внушить молодёжи, что в белорусской армии служить опасно.

Во время прошлогодних учений в Интернете даже паспорта несуществующей страны-агрессора раздавали.

Так  геополитические игры  отражаются в компьютерных.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Юрий Шубадёров, эксперт по информационным технологиям:
Мы не можем ничего запретить, мы не можем ограничить доступ к компьютерным играм, не можем запретить доступ к какой-нибудь информации. Но мы должны создать условия, при которых эти игры будут каким-то образом поданы – учебным процессом, образовательным процессом.

Задача информационной войны – Иваны, не помнящие своего родства.

Но Беларусь помнит своих дедушек Иванов. Фронтовиков и ветеранов.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Таких героев нет ни у одного европейского народа. А в бой за сердца молодых белорусов даже танки бросают.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
Зусім адно, калі беларускі хлопчык бегае па вуліцах арабскіх гарадоў у амерыканскім камуфляжы, займаецца зачысткай тэрыторыі ў Багдадзе такіх гульняў процьма.

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах

І зусім іншае, калі садзіцца за руль Т-34 ці іншага танка, і гуляе ў беларускія гульні.
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Теги: Минск
 
 
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Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории – нет, а...
 
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