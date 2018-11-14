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В Беларуси работают над цифровизацией горной отрасли
15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси работает над переоснащением и цифровизацией геологоразведки, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык на Евразийском
По его словам, ведомство занимается цифровизацией горной отрасли, в том числе для развития минерально-сырьевой базы и охраны недр. Худык выразил уверенность, что это обеспечит минимизацию затрат и ускорение процессов, информирует
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Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык на Евразийском горно-геологическом форуме.
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