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В Беларуси работают над цифровизацией горной отрасли

15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси работает над переоснащением и цифровизацией геологоразведки, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык на Евразийском горно-геологическом форуме, передает «МИР 24».

По его словам, ведомство занимается цифровизацией горной отрасли, в том числе для развития минерально-сырьевой базы и охраны недр. Худык выразил уверенность, что это обеспечит минимизацию затрат и ускорение процессов, информирует БЕЛТА

«Сегодня находимся в поиске современных, новых, доступных технологий. И мы убеждены, что они в ближайшее время придут на смену и позволят с меньшими затратами получить более положительный результат в плане обеспечения нашей экономики собственными сырьевыми ресурсами», – заявил Худык.

Форум собрал более 300 участников из СНГ, Европы и Азии. Они обсуждают вопросы расширения минерально-сырьевой базы, создания новых производств и модернизации действующих предприятий.

Третий Евразийский горно-геологический форум будет работать в Минске до пятницы.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык на Евразийском горно-геологическом форуме.
 
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