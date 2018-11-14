В Беларуси работают над цифровизацией горной отрасли

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси работает над переоснащением и цифровизацией геологоразведки, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Андрей Худык на Евразийском горно -геологическом форуме, передает «МИР 24».

По его словам, ведомство занимается цифровизацией горной отрасли, в том числе для развития минерально-сырьевой базы и охраны недр. Худык выразил уверенность, что это обеспечит минимизацию затрат и ускорение процессов, информирует БЕЛТА .



«Сегодня находимся в поиске современных, новых, доступных технологий. И мы убеждены, что они в ближайшее время придут на смену и позволят с меньшими затратами получить более положительный результат в плане обеспечения нашей экономики собственными сырьевыми ресурсами», – заявил Худык.



Форум собрал более 300 участников из СНГ, Европы и Азии. Они обсуждают вопросы расширения минерально -сырьевой базы, создания новых производств и модернизации действующих предприятий.



Третий Евразийский горно-геологический форум будет работать в Минске до пятницы.



