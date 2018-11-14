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Эстония не поддержала Глобальный договор ООН о миграции

15.11.2018 21:16 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Эстонии на заседании в четверг не поддержало Глобальный договор ООН о миграции, который планируется к подписанию в декабре в Марокко.

"Правительство на сегодняшнем заседании кабинета министров не пришло к консенсусу по вопросу поддержки рамочного договора ООН по миграции. Тем самым рамочный договор по миграции не нашел поддержки правительства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского правительства.

Обсуждение вопроса о миграционном договоре ООН вызвало противостояние в правительстве. Так, министр иностранных дел Свен Миксер (Sven Mikser) поддержал заключение договора, отметив, что в формальной декларации ООН договор не рассматривается как юридически обязательный документ, создающий возможности государствам совместно руководить процессами миграции.

В то же время министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) выступил против.

"По оценке Министерства юстиции, есть опасность, что договор может повлиять на общее международное право. В договоре перечислено 23 обязанности для государств, проистекающих из целей договора", - отметил У.Рейнсалу.

Он отметил, что в своем мнении опирается на точку зрения специально созданной при министерстве экспертной комиссии по этому вопросу.

"Если Эстонская Республика примет решение не присоединяться к данному договору, то, безусловно, об этом необходимо недвусмысленно заявить, - заявил У.Рейнсалу при обсуждении этого вопроса накануне в парламенте.

Он отметил, что "в вопросах, касающихся национального государства, Эстонская Республика как государство, придерживавшееся более консервативной миграционной политики и политики в области гражданства, должна сохранять право на принятие самостоятельных решений. Мы должны исходить в первую очередь из этих интересов при взятии на себя возможных международных обязанностей".

Согласно существующей в Эстонии практике, все решения правительства должны приниматься консенсусом. Если кто-то из членов кабинета выскажется против, решение не принимается.

"Создавая коалицию, мы договорились, что будем принимать решения консенсусно. К сожалению, сегодня мы консенсуса не достигли", - пояснил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

Глобальный договор о миграции может стать первым соглашением, заключенным под эгидой ООН, которое охватит все аспекты международной миграции. Договор должен быть подписан в декабре в Марокко.

Однако США, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия и Австрия и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном договоре или заявили об отказе присоединяться к нему.

 
 
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Правительство Эстонии на заседании в четверг не поддержало Глобальный договор ООН о миграции, который планируется к подписанию в декабре в Марокко. "Правительство...
 
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