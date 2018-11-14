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Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?
Новости Беларуси. О том, что у Беларуси и Иркутской области России большой торгово-экономический потенциал, 15 ноября говорили во Дворце Независимости. Здесь прошли переговоры Александра Лукашенко с губернатором российского региона Сергеем Левченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Прибайкальем наша страна сотрудничает уже не один год. За это время партнеры реализовали целый ряд успешных проектов. Время выходить на новый уровень. О перспективах партнерских отношений – корреспондент Ольга Коршун.
Иркутская область – регион в Восточной Сибири. По площади примерно как Турция, по населению – чуть больше Минска. Но по запасам природных ресурсов с ним соперничать сложно. Прибайкалье богато углем, рудой, газом, нефтью. Регион занимает четвертое место в России по добыче золота. Настоящим природным сокровищем можно считать и озеро Байкал.
Виктор Ильичев – депутат Думы Иркутска и генеральный директор строительной компании с годовым оборотом в 100 миллионов долларов. В подчинении 2000 человек. Трудятся не покладая рук, но все равно огромные объемы местные строители освоить не в силах, необходимы партнеры. Для этого сибиряки прилетели в Беларусь.
Виктор Ильичев, генеральный директор строительной компании (Россия):
Ольга Коршун, СТВ:
Уже по первым рукопожатиям можно предугадать тональность встречи и даже уровень сотрудничества. В основе взаимодействия – не просто бизнес, а доверительные и дружеские отношения. Александр Лукашенко даже свою речь начал с поздравлений: у российского губернатора недавно был день рождения. Но прежде всего дела государственные. Беларусь входит в топ торговых партнеров Иркутской области. В 2017-м совместный товарооборот превысил 77 миллионов долларов. В 2018 году уже вплотную приблизились к этой цифре, но есть возможность увеличить ее в разы. Для этого нужно развивать промышленную кооперацию в разных сферах – от сельского хозяйства до автомобилестроения.
Вот этот самолет, который выпускают иркутские специалисты. МС-21 расшифровывается как «Магистральный самолет 21 века». Это второй российский проект для гражданской авиации. Новый самолет преодолевает расстояния до 6000 километров. Как раз столько разделяют Минск и Иркутск, а значит, не за горами и прямой авиарейс.
Тем временем еще один совместный проект уже набрал нужную высоту. Каждый год в Россию поставляют около 10 тысяч могилевских лифтов. Ну а недавно открыли совместное предприятие по сборке в российском Ангарске. Производство быстро пошло вверх: с апреля выпустили более 350 лифтов, а до конца года объемы вырастут еще на треть. Так что планы совсем не заоблачные.
Антон Бельский, и. о. начальника отдела маркетинга ОАО «Могилевлифтмаш»:
Белорусскую технику в Иркутске уже обкатали. Не один год наши БелАЗы трудятся на добыче угля и руды, а по Иркутску колесят белорусские автобусы. Зеленый свет ожидают новые совместные проекты. К примеру, в сельском хозяйстве. Прибайкалье – это, конечно, регион экстремального земледелия. Заморозки отступают только в июле. Но на стороне наших аграриев опыт и технологии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается вообще сельского хозяйства – животноводства, растениеводства, внедрения передовых технологий – у нас здесь есть сотрудничество. Вы должны знать, что мы к вам относимся как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть. Я часто говорю: если мы уже на Сахалине смогли создать комплекс до 10 тысяч тонн молока производства и земли подобрали какие надо (оказывается, и Сахалин для этого подходит!), в Иркутской области Господь велел. Наши аграрии обладают всем необходимым, начиная от ученых и заканчивая производственниками. Всем, чем можем, мы готовы помочь, если вам это нужно.
У вас очень большая жилищная программа, как и по всей России. Вы в этом плане молодцы, вы инфраструктуру создаете, автомобильные дороги, реконструируете их. Если мы пригодимся в этом плане вам – пожалуйста, мы с удовольствием примем участие в реализации тех или иных проектов.
Еще одно богатство Иркутской области – это лес. Им покрыта практически вся территория региона. В Прибайкалье перерабатывают около 35 миллионов кубометров леса в год. Чтобы справиться с такими масштабами, сибирякам не хватает оборудования. В Минске договорились создать совместное предприятие по производству лесорубочной техники. Есть варианты сотрудничества и в переработке древесины.
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области (Россия):
Как подчеркнул российский губернатор, это далеко не все темы, которые обсуждали на встрече. Деловой разговор продолжился на переговорах с премьер-министром. В центре внимания – экономика и торговля. Но это далеко не все, что связывает Беларусь и Иркутскую область. Общая память и общая история – то, что сближает, несмотря на расстоянии и годы.
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Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?
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Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?
Новости Беларуси. О том, что у Беларуси и Иркутской области России большой торгово-экономический потенциал, 15 ноября говорили во Дворце Независимости. Здесь прошли...
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