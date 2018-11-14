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МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%

15.11.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Такая оценка поддерживается целым рядом факторов: цены на нефть выше, чем предполагалось ранее, как и цены на ряд экспортных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешний спрос был достаточно хорошим, средняя зарплата росла быстрыми темпами.

Глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Жак Миньян отметил так же рост доверия к национальной валюте в Беларуси.

МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%

Жак Миньян, глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси:
Для стабильного роста белорусской экономики у нас есть два совета. Во-первых, надо постараться снизить факторы уязвимости: они не позволяют расти доходам государства. Во-вторых, необходимо реформирование сектора госпредприятий и развитие, укрепление частного сектора в стране.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Такая оценка поддерживается целым рядом факторов: цены на нефть выше, чем предполагалось ранее, как и цены на ряд экспортных товаров, сообщили в...
 
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