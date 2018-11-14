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МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%
Новости Беларуси. Такая оценка поддерживается целым рядом факторов: цены на нефть выше, чем предполагалось ранее, как и цены на ряд экспортных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешний спрос был достаточно хорошим, средняя зарплата росла быстрыми темпами.
Глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Жак Миньян отметил так же рост доверия к национальной валюте в Беларуси.
Жак Миньян, глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси:
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Новости Беларуси. Такая оценка поддерживается целым рядом факторов: цены на нефть выше, чем предполагалось ранее, как и цены на ряд экспортных товаров, сообщили в...
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