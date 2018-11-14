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ГАИ поможет коммунальникам очистить улицы от неправильно припаркованных машин
Новости Беларуси. В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция будет активно помогать коммунальным службам очистить улицы от неправильно припаркованных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Штраф за парковку в неположенном месте – 1 базовая или 24,5 рубля. За повторное нарушение или за парковку на месте для стоянки автомобилей инвалидов – 2 базовые, а это уже 49 рублей. Если автомобиль отвезли на штрафстоянку, водителю придется дополнительно оплатить услуги эвакуатора. Это в среднем 55 рублей. Хранение авто на штрафстоянке стоит 7 рублей за сутки в первые три дня (потом – дороже).
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Новости Беларуси. В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция будет активно помогать коммунальным службам очистить улицы от неправильно припаркованных машин,...
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