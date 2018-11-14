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Гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в ближайшие дни

15.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Синоптики предупреждают: в утренние часы местами возможна гололедица. 

Сейчас в Слуцке мелкая морось, ночью ожидается до -2°С, поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться мелкая наледь. Водителям и пешеходам пора перестраиваться на зимний режим вождения и «хождения» - быть очень осторожными и избегать резких движений. Днём в пятницу будет ясно и всего до +4 градусов, утром в субботу ожидается до -5 градусов, днём - 0..+2°С.

По данным Белгидромета, 16 ноября будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром местами слабый туман. Температура минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днём до +5°С. Атмосферное давление будет расти. 

В субботу, 17 ноября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица, ветер неустойчивый слабый. В зоне повышенного атмосферного давления будет падать температура воздуха: ночью по республике ожидается до -9°С, по юго-востоку до -10..-13°С. Максимальная температура днем -3..+2°С.

В последний день недели республика будет находиться под влиянием фронтальных систем. На большей части территории пройдут кратковременные осадки: дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по юго-востоку -5..-8°С, максимальная днем -1..+6°С.


    Читайте также: Главное условие безопасности на зимней дороге


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Сейчас в Слуцке мелкая морось, ночью ожидается до -2°С, поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться мелкая наледь. Водителям и пешеходам пора перестраиваться...
 
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