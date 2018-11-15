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"Миссис Беларусь" стала Екатерина Сакович. Она представит нашу страну на конкурсе "Миссис мира"

15.11.2018 23:46 — Разное | Tut.by  
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15 ноября состоялся финал национального отбора на конкурс «Миссис мира». Победительницей стала Екатерина Сакович. Именно она представит нашу страну на международном шоу в Шэньчжене (Китай) в январе 2019 года.


Екатерине 31 год, она воспитывает дочь. У Екатерины много сфер деятельности: актриса, организатор мероприятий и журналист. Жюри отметило, что девушка уверенно держалась на сцене, прекрасно говорит по-английски и представила интересный социальный проект — детский театр, в котором вместе с профессиональными актерами будут играть воспитанники детских домов и школ-интернатов.

«Первой вице-миссис» стала Татьяна Ринейская. «Второй вице-миссис» назвали Кристину Мащенко-Кучинскую.


Татьяна Ринейская стала «Первой вице-мисс»

«Миссис Беларусь» выбирало жюри, в которое вошли ресторатор Вадим Прокопьев, супермодель Екатерина Доманькова, дизайнер Иван Айплатов, художник и дизайнер Владимир Цеслер, а также партнеры конкурса.

Социальные проекты, которые конкурсантки разрабатывали во время участия в проекте, оценивали «Мисс мира — 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и представитель «Ротари клуб Ренессанс Интернешнл» (благотворительная международная организация) Марина Харитонова.

За время проекта конкурсантки продефилировали перед дизайнером Иваном Айплатовым, поучаствовали в тематической фотосессии, презентовали свои социальные проекты и поработали официантками под начальством ресторатора Вадима Прокопьева.



На финальном шоу конкурсантки продемонстрировали дизайнерские платья, вечерние наряды и фигуру, пройдясь по подиуму в купальниках (к слову, конкурс «Мисс мира» (для незамужних девушек) отказался от дефиле в купальниках). К интеллектуальному конкурсу допустили только шестерку финалисток.

Напомним, что по результатам октябрьского закрытого кастинга жюри выбрало 16 участниц. В состав конкурсанток вошли узнаваемые белоруски: например, модель Татьяна Ринейская («Первая вице-мисс»), ведущая Ольга Рыбакина-Никифорова, Маргарита Израилевич — жена бизнесмена Аркадия Израилевича.


Организаторы искали замужних женщин не младше 18, но не старше 47 лет «с активной социальной позицией».

 
 
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Екатерина Сакович поедет на международное шоу в Шэньчжене (Китай). Победительницу выбирало жюри, в которое вошли Вадим Прокопьев, Екатерина Доманькова, Иван...
 
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