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Крикунов: Думал, Захарова поставят в "Динамо". Лукашенко ведь называет Михаила своим другом

15.11.2018 22:39 — Разное | Tut.by  
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Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву пояснил свою нашумевшую фразу о белорусском хоккее и генералах, а также прокомментировал увольнение Горди Дуайера.


Владимир Крикунов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Недавно вы сказали, что хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы…

— Имел в виду Рачковского. Не понимал этого человека. Хотя в прежние времена у руля федерации были два совсем других генерала. Умнейший Наумов, а до него — Бородич. Они не вникали во внутреннюю кухню, а обеспечивали хоккей материально. Появление «Минск-Арены», вступление в КХЛ — это все заслуга Наумова. А когда мы попали на Олимпиаду, так тренировались по ночам. Одно занятие в двенадцать ночи, второе в шесть утра. Требовалось питание и так далее. Так Наумов решал эти вопросы на раз-два! А сейчас Дуайеру говорят, как нужно тренировать. И Рачковский любил рассуждать о том, о сем…

— Нынче федерацию возглавляет Геннадий Савилов…

— Он играл у меня, еще молодой парень… Но я слышал, что реально там всем управляет Бережков, а Савилов как бы находится при нем. Не знаю, правда это или нет, но если да… Что это за глава федерации, который потерял бразды правления? Если ты председатель, так будь им! А Бережков — инициативный парень, но он журналист. Одно дело писать в газету, наезжать на всех. Другое — делать дело.

— Увольнение Дуайера — верный шаг?

— Наверное да. Уже столько ему давали шансов… Русского или белорусского тренера в такой ситуации давно сняли бы. А здесь эта не совсем понятная мне любовь к иностранцам.

На самом деле за океаном не так много хороших специалистов. Да, канадцы грамотно ведут игру, но слабо ставят физподготовку. А у «Динамо», я так понимаю, есть проблемы с физическими кондициями.

Ставка на тренеров-легионеров — ошибочный путь. За столько лет уже пора в этом убедиться. Верно, тот же Дэйв Льюис работал в НХЛ. Но там совсем другой менталитет.

Нет пророка в своем отечестве… Мне кажется, с «Динамо» вполне мог бы работать Михаил Захаров. Это наш самый заслуженный тренер — он много раз выигрывал чемпионат Беларуси, дважды побеждал в Континентальном кубке. Да, была осечка в ВХЛ, но это от незнания тамошней специфики.


Александр Лукашенко и Михаил Захаров. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У Захарова богатый опыт и, думаю, добавилось мудрости. Он и игру ведет хорошо — не хуже канадцев. Думал, его и поставят в «Динамо». Не знаю, почему это до сих пор не произошло — Лукашенко ведь называет Михаила своим другом. Может, решили, что динамовцами должен руководить наставник сборной. Это верный шаг. Правда, Андрей Сидоренко, кроме Польши, куда я в свое время его отправил вместо себя, нигде хорошо не сработал. Ну, время рассудит. Может, все у него получится, — сказал Владимир Крикунов.

 
Теги: Минск
 
 
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Заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов пояснил свою нашумевшую фразу о белорусском хоккее и генералах, а также прокомментировал увольнение Горди Дуайера.
 
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