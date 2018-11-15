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За 2018 год в Беларуси изъято около тонны нарковеществ

15.11.2018 23:40 — Разное | Партизан  
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Тема наркоугрозы в стране остается актуальной.

Вместе в этим, глава МВД Игорь Шуневич отметил, что ситуация в Беларуси достаточно стабильна и контролируема.

Он также рассказал, что выявлены неединичные факты завоза в страну оборудования для кустарного изготовления наркотиков.

– Наркорынок адаптируется и под наши усилия, и под те меры, которые в государстве выработаны. Мы стали констатировать такие достаточно тревожные факты, когда в страну завозится специальное оборудование для домашнего кустарного изготовления наркотиков. Оно примитивно по своему технологичному процессу, вместе с тем дает определенный эффект при изготовлении наркотика. Факты задержания такого оборудования сегодня в стране не единичны, – сказал Игорь Шуневич.

Оборудование предназначено для производства ряда синтетических наркотиков. Сейчас устанавливаются обстоятельства его поступления на территорию страны, пишет belta.by.

Основная доля наркотрафика идет в Беларусь из России, в том числе реэкспортного гашиша.


– Мы эти пути поступления в страну знаем, задержаний на границе по таким каналам стало значительно больше. Только за этот год изъято около тонны наркотических веществ, – добавил министр.


 
 
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Тема наркоугрозы в стране остается актуальной.
 
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