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За стоянку на местах для инвалидов на Гомельщине оштрафовали 216 водителей
216 человек оштрафовали гомельские гаишники в январе-октябре 2018 года за неправомерную стоянку на местах, отведённых для транспорта людей с инвалидностью.
Причём 158 человек из этого числа были оштрафованы в Гомеле. Об этом агентству БЕЛТА рассказала инспектор отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.
По её словам инспекторы ГАИ проверяют, как соблюдаются правила парковки возле супермаркетов, рынков, продуктовых магазинов и учреждений образования. Например, во время последнего рейда в Новобелицким районе Гомеля за полтора часа к административной ответственности привлекли трёх водителей за неправомерную стоянку на месте для транспорта людей с инвалидностью.
Кстати, нарушители чаще всего объясняют свои действия спешкой и невнимательностью, пишет Еврорадио.
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216 человек оштрафовали гомельские гаишники в январе-октябре 2018 года за неправомерную стоянку на местах, отведённых для транспорта людей с инвалидностью.
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