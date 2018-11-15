За стоянку на местах для инвалидов на Гомельщине оштрафовали 216 водителей

Причём 158 человек из этого числа были оштрафованы в Гомеле. Об этом агентству БЕЛТА рассказала инспектор отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.





По её словам инспекторы ГАИ проверяют, как соблюдаются правила парковки возле супермаркетов, рынков, продуктовых магазинов и учреждений образования. Например, во время последнего рейда в Новобелицким районе Гомеля за полтора часа к административной ответственности привлекли трёх водителей за неправомерную стоянку на месте для транспорта людей с инвалидностью.





Кстати, нарушители чаще всего объясняют свои действия спешкой и невнимательностью, пишет Еврорадио.











