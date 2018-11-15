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За стоянку на местах для инвалидов на Гомельщине оштрафовали 216 водителей

15.11.2018 22:31 — Разное | Партизан  
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216 человек оштрафовали гомельские гаишники в январе-октябре 2018 года за неправомерную стоянку на местах, отведённых для транспорта людей с инвалидностью.

Причём 158 человек из этого числа были оштрафованы в Гомеле. Об этом агентству БЕЛТА рассказала инспектор отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

По её словам инспекторы ГАИ проверяют, как соблюдаются правила парковки возле супермаркетов, рынков, продуктовых магазинов и учреждений образования. Например, во время последнего рейда в Новобелицким районе Гомеля за полтора часа к административной ответственности привлекли трёх водителей за неправомерную стоянку на месте для транспорта людей с инвалидностью.

Кстати, нарушители чаще всего объясняют свои действия спешкой и невнимательностью, пишет Еврорадио.




 
Теги: Гомель
 
 
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216 человек оштрафовали гомельские гаишники в январе-октябре 2018 года за неправомерную стоянку на местах, отведённых для транспорта людей с инвалидностью.
 
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