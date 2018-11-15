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Минск и Москва должны к 15 декабря выработать алгоритм компенсации потерь Беларуси из-за налогового маневра в РФ

15.11.2018 22:29 — Разное | Интерфакс  
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 Минск и Москва должны к 15 декабря определить механизм компенсации республике потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, заявил назначенный посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Глобальное понимание у переговорщиков с двух сторон – и с белорусской, и с российской - есть. Понятно, что надо как-то двигаться. Но переговоры идут непросто. (...) Мы даже обозначили срок – к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать", - сказал В.Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По словам назначенного посла, соответствующая договоренность зафиксирована в соответствующем протоколе, подписанном сторонами.

Бывший заместитель премьер-министра Беларуси  Владимир Семашко был назначен послом республики в России в минувший вторник. Пост вице-премьера он занимал с 2003 года по август 2018 года. На этой должности он курировал развитие промышленности и топливно-энергетического комплекса. В течение более 15 лет В.Семашко являлся основным переговорщиком с белорусской стороны по острым вопросам условий поставки российских энергоносителей.

Как сообщалось, в начале ноябре Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Это приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть, реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за тонну.

В настоящее время стороны рассматривают два варианта компенсации -снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт.

В Минске рассчитывают на согласование и утверждение механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.

Годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Согласно оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

 

 
Теги: Минск
 
 
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