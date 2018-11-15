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Игорь Криушенко: Хочется, чтобы Глеб играл, как можно дольше

16.11.2018 02:04 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после победы над командой Люксембурга (2:0) подвел итоги встречи и рассказал, насколько доволен игрой Александра Глеба, сообщает «Прессбол».


Фото: Reuters

— Хочу в первую очередь поздравить ребят с этой победой. А также всех наших болельщиков, всех, кто верил в нас и поддерживал. Что касается игры, то первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Забили мяч. А затем были еще моменты, чтобы увеличить счет. Во втором тайме соперник немного встрепенулся, освежил фланги и поджимал нас. Но не скажу, что было создано что-то серьезное. Да, были подходы и полумоменты, но не более того. Забили второй мяч — и, по большому счету, предрешили исход матча. После чего довели его до победного конца.

— Вы вернули в команду Александра Глеба. Надеетесь, что он еще долго будет играть в сборной? Или какие у вас на него виды?

— Взяли его в команду, поскольку он сейчас имеет постоянную игровую практику. И достаточно неплохо провел последние матчи — и с «Челси», и в чемпионате Беларуси. А уж сколько Саше позволит здоровье, сколько ему отмерено богом — дай бог, пусть играет, помогает нам и радует зрителей. Здесь сложно сказать, как долго. Но хочется, чтобы как можно дольше все это длилось.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после победы над командой Люксембурга (2:0) подвел итоги встречи и рассказал, насколько доволен игрой Александра...
 
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