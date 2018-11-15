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16 ноября. События и люди

16.11.2018 05:24 — Разное | Аргументы и факты  
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16 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день толерантности (терпимости).

ПРИМЕТЫ:

Агапий Кросенный. Льняное золото растит девку царевной. Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется.

РОДИЛИСЬ:

1673 Александр Данилович МЕНШИКОВ, генералиссимус, сподвижник ПЕТРА I.

1766 Родольф КРЕЙЦЕР, французский скрипач и композитор. Игру Крейцера высоко ценил Л. БЕТХОВЕН, посвятивший ему сонату для скрипки и фортепиано, опус 47 (известную всем как «Крейцерова соната»).

1803 Уильям ТОМС, английский писатель, введший в обиход слово «фольклор».

1874 Александр Васильевич КОЛЧАК, российский адмирал, полярный исследователь, «верховный правитель» в Гражданскую войну.

1953 Александр Тимофеевич ПРОКОПЕНКО, белорусский футболист. Умер в 1989 году.

1958 Александр Николаевич МАЛИНИН (ВЫГУЗОВ), российский певец. Сольная карьера началась в 1987 году. Женат третьим браком на враче-гинекологе Эмме ЗАЛУКАЕВОЙ (создательнице первой в России линии интимной косметики, владелице собственной клиники).

1960 Эллина Александровна ЗВЕРЕВА, белорусская метательница диска.

1961 Сергей Юрьевич ГАЛАНИН, российский певец, лидер группы «СерьГа».

1962 Игорь Евгеньевич КОРНЕЛЮК, российский композитор и певец. Родился в Бресте. Его дед был землевладельцем. Жена Марина, сын Антон.

1971 Александр Владимирович ПОПОВ, российский пловец.

1981 Анастасия Александровна НОВИКОВА, белорусская штангистка.

СОБЫТИЯ:

1841 В Нью-Йорке Наполеон ГЕРЕН запатентовал пробковый спасательный пояс.

1884 В Минске был основан Белорусский государственный цирк как стационарный цирк-шапито. С 1958 года назывался Минский государственный цирк, с 1997 года - Белорусский государственный цирк.

1906 В Англии запатентовали первую кинокамеру.

1924 Сборная СССР по футболу провела свой первый международный матч. В Москве она выиграла у сборной Турции со счётом 3:0.

1938 Футболист сборной Англии Джордж ХОЛЛ в матче с Ирландией сделал самый быстрый хет-трик в истории международных матчей, забив три гола за 3 мин. 30 сек.

1941 У разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев остановили прорывавшихся к Волоколамскому шоссе 50 фашистских танков. Политрук Василий КЛОЧКОВ обратился к бойцам со словами: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!». Вооружённые гранатами, бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми ружьями панфиловцы подбили 32 танка. Тяжело раненный политрук со связкой гранат бросился под танк и взорвал его вместе с собой. Считалось, что все герои погибли, но после войны станет известно, что пятеро остались живы. В 1988 году Главная военная прокуратура СССР признала подвиг героев-панфиловцев «художественным вымыслом» официальной пропаганды.

1955 Была введена в строй первая очередь Минского часового завода.

1972 Американская компания «Пепсико» объявила о продаже в СССР пепси-колы. В обмен компания получила эксклюзивные права на продажу в США водки «Столичная».

1997 На аукционе в Лондоне была зафиксирована рекордная цена на сигары - 25 тринидадских сигар продали за $16.560 за штуку.

2016 Умер Джей ФОРРЕСТЕР, американский инженер, создатель первого в мире компьютера.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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