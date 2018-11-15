Футболисты сборной Беларуси обыграли на выезде Люксембург в Лиге наций

В пятом туре группового этапа Лиги наций (дивизион «D», группа 2) наша команда встречалась на выезде со сборной Люксембурга. Белорусы владели преимуществом практически на протяжении всего матча.

Нашим игрокам удалось забить два безответных гола. На 37-й минуте мяч в ворота соперников отправил Драгун, а на 55-й игрок оформил дубль. В дальнейшем люксембуржцы пытались прессинговать, но нашим футболистам удалось в очередной раз оставить ворота «сухими».

ЛЮКСЕМБУРГ 0 – 2 БЕЛАРУСЬ

Сборная Беларуси по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, заняв 78-е место

Беларусь – 11 очков;

Люксембург – 9 очков;

Молдова – 8 очков;

Сан-Марино – 0 очков.

В последнем туре группового этапа сборная Беларуси встретится с командой Сан-Марино. Матч состоится 18 ноября. В первом поединке команд в Минске сильнее были белорусы – 5:0. Примечательно, что за пять проведенных игр белорусы пока ни разу не пропустили гол в свои ворота, при этом забили 8 мячей.

Напомним, победитель группового раунда в Лиге «D» на следующий сезон повышается в Лигу «С». Кроме того, сборная-победитель выходит в полуфинал нынешнего турнира и продолжает борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020 независимо от результатов основного отборочного турнира.