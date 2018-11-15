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Футболисты сборной Беларуси обыграли на выезде Люксембург в Лиге наций

16.11.2018 00:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Футболисты сборной Беларуси обыграли на выезде Люксембург в Лиге наций
Белорусская федерация футбола

В пятом туре группового этапа Лиги наций (дивизион «D», группа 2) наша команда встречалась на выезде со сборной Люксембурга. Белорусы владели преимуществом практически на протяжении всего матча.

Нашим игрокам удалось забить два безответных гола. На 37-й минуте мяч в ворота соперников отправил Драгун, а на 55-й игрок оформил дубль. В дальнейшем люксембуржцы пытались прессинговать, но нашим футболистам удалось в очередной раз оставить ворота «сухими».

ЛЮКСЕМБУРГ    0 – 2    БЕЛАРУСЬ

Футболисты сборной Беларуси обыграли на выезде Люксембург в Лиге наций Сборная Беларуси по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, заняв 78-е место
В другом матче пятого тура Лиги наций в нашей группе сборная Молдовы минимально обыграла игроков Сан-Марино – 1:0. Перед заключительным туром группового этапа Лиги наций сборная Беларуси захватила лидерство в группе:

  • Беларусь – 11 очков;
  • Люксембург – 9 очков;
  • Молдова – 8 очков;
  • Сан-Марино – 0 очков.

В последнем туре группового этапа сборная Беларуси встретится с командой Сан-Марино. Матч состоится 18 ноября. В первом поединке команд в Минске сильнее были белорусы – 5:0. Примечательно, что за пять проведенных игр белорусы пока ни разу не пропустили гол в свои ворота, при этом забили 8 мячей.

Напомним, победитель группового раунда в Лиге «D» на следующий сезон повышается в Лигу «С». Кроме того, сборная-победитель выходит в полуфинал нынешнего турнира и продолжает борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020 независимо от результатов основного отборочного турнира.

 
Теги: Минск
 
 
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В важнейшем поединке футболисты белорусской команды одержали победу.
 
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