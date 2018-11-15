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Почти 4 тысяч организаций и ипэшников должны в бюджет Беларуси

16.11.2018 00:45 — Разное | Ежедневник  
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Почти 4 тысяч организаций и ипэшников должны в бюджет Беларуси

gb.by

Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало списки должников в бюджет на 1 ноября текущего года.

Лидером по числу неплательщиков традиционной является Минск. На эту дату задолжали в казну свыше 2250 юридических лиц и ипэшников, зарегистрированных в Минске.  В Минской области в «черном списке» находилось свыше 1350 субъектов хозяйствования.

С долгами в последний осенний месяц «вошел» «Парк развлечений «Дримлэнд», основанный беглым бизнесменом Юрием Аверьяновым. «Завсегдатаи» списков – девелоперские предприятия Алексея Ваганова "ЛадаГарант", «ЛадаОМС-Инжениринг» и "ЛадаХотелс"и турецкого бизнесмена Суди Озкана "Минск Принцесс Отель" и «Минселко».

Долги имеют перед бюджетом предприятия холдинга Виталия Арбузова Fenox Automotive Components - «Брэйк хайдроликс", Минский завод автомобильной комплектации и «Витаравтомотив».

 С периодичностью налоговики на протяжении нескольких месяцев включают известную инжиниринговую компанию «Связьинформсервис». На этот раз в числе должников оказался и ее брестский филиал.

Среди других известных компаний, которые по разным причинам попали в текущий «черный список» налоговиков, "Трикотажная фабрика "Ареола", "Райпищеторг Фрунзенский", "ДживаФарм», «Минскоблхлебопродукт»,  Брестский электромеханический завод, "Базис-Новополоцк", "Славянский продукт", "БелВитунифарм" , Белорусское речное пароходство, "Ромгиль-Текс", "Биоком Технология", Слуцкий уксусный завод и «Изоспан».

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало списки должников в бюджет на 1 ноября текущего года.
 
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