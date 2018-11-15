Просим всех брестчан поддержать нашу землячку, уроженку города Бреста, талантливую 18-летнюю певицу, юную поэтессу, Александру Смеречанскую, которая ярко и очень успешно участвует в польском проекте "Голос в Польше". Александра Смеречанская является победителем и финалистом многих престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.



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Все члены жюри повернулись на голос Александры!