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Брестчанка очаровала жюри польского вариант программы "Голос"
16.11.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Просим всех брестчан поддержать нашу землячку, уроженку города Бреста, талантливую 18-летнюю певицу, юную поэтессу, Александру Смеречанскую, которая ярко и очень успешно участвует в польском проекте "Голос в Польше". Александра Смеречанская является победителем и финалистом многих престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.
Все члены жюри повернулись на голос Александры!
В субботу 17 ноября в 20.05 в программе Voice of Poland Александра будет выступать. Но уже сейчас
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