В Художественном музее г. Бреста открылась выставка «Дыхание Родины». Это красиво...

Экспозиция посвящена грядущему 1000-летию Бреста и состоит из двух частей: работы 15 участников Межрайонного ОО «Мастеров Изобразительного искусства и Художественных промыслов и ремесел» и художественные работы детей, присланные на конкурс «Дыхание Родины», который проходил в Московском районе города Бреста в течение нескольких месяцев.



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На вернисаже собрались мастера декоративно-прикладного искусства, художники, скульпторы, дети и родители. Песни и стихи о Бресте прозвучали в исполнении членов Брестского отделения РОО «Русское общество».



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Выставка привлекает яркими красками, знакомыми и родными пейзажами, живыми портретами. На оформленных в рамы художественных полотнах – написанные опытной рукой цветочные натюрморты, хрустящие осенние яблоки, теряющиеся среди деревьев лесные дороги и все поры года от стылой зимы до прозрачно-синей весны и одуванчикового лета, переходящего в жаркое разноцветье осени. То, что сохранила и выплеснула на полотно память взрослых. Дети только начинают свой путь в искусстве. Карандашами, мелками и красками они изображают современность – летний день в деревне, любимую бабушку, семейные традиции.



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Всех художников – больших и маленьких – объединил родной город, героическая крепость и такие любимые городские улицы.