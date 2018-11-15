Брестчане уже начали подготовку к новогодним праздникам

Еще полтора месяца осталось до встречи Нового года, а на улицах Бреста уже кипит работа по его достойной встрече.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60662.php

Читать полностью в источнике с фото:





Во время проведения осенних ярмарок председатель горисполкома Александр Рогачук заявил журналистам: «В прошлом году на улице Пушкинской были установлены деревянные красивые домики, которые создают новогодний антураж. В этом году их будет больше. Но, самое важное, что с улицы Гоголя уберём палатки, там будут установлены опять же деревянные домики со стилизацией под европейские рождественские традиции».

Сегодня на улице фонарей и кованых скульптур появились первые восемь павильонов, которые будут работать на новогодних ярмарках.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60662.php

Читать полностью в источнике с фото:





Индивидуальный предприниматель , который занимался изготовлением торговых точек, рассказал: «Всего таких домиков от улицы Советской до Куйбышева будет тридцать семь. Каждый из них площадью шесть квадратных метров. Торговые точки оборудованы запирающимися роллетами, так что товар можно будет оставлять в них на ночь. С правой стороны домиков есть большие остеклённые витрины для рекламных целей».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60662.php

Читать полностью в источнике с фото:





На этой неделе электрики Брестского ДЭП уже начали украшать светодиодными гирляндами фонари на пешеходной улице Советской. А пару дней назад на трубе бывшей котельной рядом с торговым центром «Дидас Персия» установили и включили праздничное освещение.