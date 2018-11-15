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Брестчане уже начали подготовку к новогодним праздникам
16.11.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Еще полтора месяца осталось до встречи Нового года, а на улицах Бреста уже кипит работа по его достойной встрече.
Во время проведения осенних ярмарок председатель горисполкома Александр
Индивидуальный
На этой неделе электрики Брестского ДЭП уже начали украшать светодиодными гирляндами фонари на пешеходной улице Советской. А пару дней назад на трубе бывшей котельной рядом с торговым центром «Дидас Персия» установили и включили праздничное освещение.
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Еще полтора месяца осталось до встречи Нового года, а на улицах Бреста уже кипит работа по его достойной встрече. Во время проведения осенних ярмарок...
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